Sfortunati questi segni dello zodiaco: a Marzo vivranno dei giorni quasi infernali

Sfortunati questi segni dello zodiaco, il mese di marzo per loro sarà infernale e disastroso: attenzione, i pianeti non perdonano.

Il mese di marzo non inizia nel migliore dei modi per alcuni segni. Nonostante la magia creata dalla congiunzione tra Venere e Giove, ci sono alcuni segni dello zodiaco che non avranno un minuto di pace. I giorni di inferno sono solo all’inizio e sono molti gli utenti che si pongono delle domande. Non è il momento di fare passi in avanti, mettere idee sul tavolo o investimenti perché i pianeti non sono d’accordo: chi deve fare attenzione e aspettare il mese di aprile?

Marzo infernale per questi segni dello zodiaco

Il cielo è pieno di sorprese, con la congiunzione bellissima tra Venere e Giove che si baciano alla luce della Luna ogni sera. La Luna Piena si forma in Vergine, mentre Plutone entra in Acquario e Mercurio in Pesci: che cosa vuol dire? Un vero disastro per tre segni zodiacali.

Come accennato, non è il momento di fare dei progetti o spendere dei soldi. In amore non ci sono mezzi termini e soprese positive, mentre sul lavoro potrebbero esserci dei passi indietro devastanti. Insomma, un periodo negativo per questi segni che non dovranno far altro che sedersi in attesa del mese di Aprile.

Toro, tra i segni dello zodiaco più sfortunati

Chi è nato sotto il segno del Toro è stanco, provato e ha solo voglia di fare dei cambiamenti nella sua vita. Nei prossimi mesi ci sarà un allineamento di pianeti importante e a favore, mentre nel mese di marzo le porte sono chiuse.

Una Luna Piena in Vergine che invita a non fare progetti, ad usare tono calmo e fare attenzione a tutto. Il Toro non dovrà spendere soldi, cercare di cambiare lavoro o fare qualcosa che potrebbe rendere il suo rapporto sentimentale un vero disastro. Per chi fosse single, marzo non è generoso e invita a non cercare nessuno.

Scorpione, pazienza sino ad Aprile

Nonostante il segno dello Scorpione abbia sempre il piano B pronto, questa volta ha perso le chiavi del cassetto dove è stato riposto. Gli errori sono dietro l’angolo e anche il fascino innato del segno potrebbe infastidire.

La posizione di Mercurio non è favorevole, con finanze che potrebbero rischiare pesantemente. Meglio attendere il nuovo mese di Aprile e una Luna nuova favorevole per il segno. L’amore non bussa alla porta e il lavoro resterà statico: lo Scorpione deve imparare a tacere, annuire e continuare lungo il binario al fine di uscire da Marzo indenne.

Acquario, porte chiuse e insuccesso

Se Mercurio entra in Pesci, per l’Acquario è un disastro su tutta la linea. Il passato torna a far visita e non è piacevole. I problemi che si pensavano essere risolti sono più presenti che mai, così come le difficoltà finanziarie e sul lavoro.

I nati sotto questo segno sono sempre positivi e in gamba, ma in questo momento sedersi e aspettare è sicuramente la soluzione più corretta. Attenzione a non dire o fare qualcosa di sbagliato, prima dell’arrivo di aprile.