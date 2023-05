Sfortuna e pessime notizie per questo segno zodiacale: inizia un periodo terribile

Una grande sfortuna per questo segno zodiacale, con cattive notizie che non potrà fronteggiare: chi è che dovrà essere pronto al terremoto?

I segni zodiacali non sono sempre fortunati. Ci sono dei momenti in cui i pianeti non sono favorevoli e tendono a voltare le spalle. In questa parte del mese, un segno in particolare non potrà sottrarsi alla forza di queste stelle contrarie. Insomma, inizia un periodo sfortunato con una serie di eventi che porteranno a sole cattive notizie. Cosa fare in questi casi? Aspettare che torni il sereno.

Segni sfortunati: i pianeti non sono favorevoli

Prima di scoprire quale sia il segno zodiacale sfortunato dello zodiaco, ce ne sono altri due che devono fare attenzione. Infatti, per anche per loro i pianeti sono contrari e le stelle non intendono sorridere.

Quello che si preannuncia come un periodo devastante, riguarda il segno del Toro. I momenti di difficoltà sono tantissimi e in ambito psicologico saranno pesanti da gestire.

I nati sotto questo segno non affronteranno bene le prossime settimane, soprattutto a causa di un blocco con gelosia e rancore. Il consiglio è di non lasciarsi andare alla malinconia, alla gelosia e al rancore. Reagire è il primo passo verso la felicità completa: concentrarsi solo su quello che si desidera e non su quello che gli altri vogliono.

Non è un buon momento anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. Un lunghissimo momento di crisi, per la maggior parte dei pianeti che volteranno loro completamente le spalle. Le giornate saranno tristi e interminabili, con la convinzione che nulla potrà essere recuperato. È il momento di pensare seriamente a come cambiare la propria vita, per non rischiare di ritrovarsi in un labirinto senza uscita.

Sfortuna per questo segno zodiacale: solo brutte notizie

Chi dovrà affrontare un periodo sfortunato è il segno della Vergine. I pianeti non sono a favore e tutto quello che farà potrebbe rischiare di essere un fallimento. La sua innata precisione verrà messa alla prova. Il segno Vergine infatti non sarà più in grado di tenere tutto sotto controllo e il malumore sarà così intenso da voler evitare tutto quello che c’è intorno.

Il grande problema è che le persone potrebbero non accettare un certo atteggiamento, per questo motivo tenderanno ad allontanarsi il prima possibile. A tal proposito le stelle invitano a non fare passi in avanti, non investire dei soldi e non cercare di cambiare la propria vita. Ogni passo deve essere fatto in maniera meticolosa e studiata. Chi nasce sotto il segno della Vergine dovrà avere grande pazienza, proprio perché il periodo non è positivo per loro.

Un consiglio? Meglio fare un passo indietro e aspettare che i pianeti siano di nuovo a favore, così da evitare di dover poi recuperare in futuro.