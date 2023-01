Settimo Milanese: una donna muore soffocata durante il turno di lavoro

Una donna di 59 anni è morta soffocata da un boccone di cibo, mentre svolgeva la sua regolare pausa pranzo. La vittima era un’impiegata del comune di Settimo Milanese. Nonostante i tentativi non è stato potuto far nulla per salvare la 59enne.

Laura Sossi, 59 anni, è morta a causa di un boccone di carne andatole di traverso. La donna purtroppo ha smesso di respirare, nonostante i tentativi delle persone presenti di salvarla. Tra queste, anche un’infermiera che ha provato a fare la manovra di Heimlich, senza alcun risultato.

La donna soffocata da un boccone a Settimo Milanese

Laura Sossi, 59 anni, lavorava come impiegata al comune di Settimo Milanese. Ieri verso le ore 13, mentre svolgeva regolarmente la sua pausa pranzo in compagnia di alcune college, è morta soffocata da un boccone del suo cibo.

A quanto pare, improvvisamente la donna non è riuscita più a respirare a causa di un pezzo di carne. Tutte le persone presenti hanno tentano di salvare la donna, tra cui anche un infermiera, che si trovava in fila allo sportello anagrafe e che ha tentano di attuare la manovra di Heimlich.

Purtroppo però era ormai troppo tardi. All’arrivo dei sanitari del 118, la donna era già in arresto cardiaco e nulla hanno potuto fare per salvarla.

Laura Sossi lascia un marito e tre figli.

Dopo questa terribile e sconvolgente notizia, l’intera cittadina di Sesto Milanese si è stretta intono al dolore della famiglia. Attraverso un messaggio sui social, l’Amministrazione Comunale ha voluto fare il suo ultimo saluto alla donna.

“L’Amministrazione Comunale, sconvolta per la scomparsa della propria dipendente, si stringe alla famiglia in questo improvviso e inaspettato immenso dolore”.

Si legge all’interno del post social. Numerosi poi i commenti dei cittadini che la ricordano come una donna gentile, spiritosa e sempre disponibile.

I numeri delle morti per soffocamento da cibo in Italia

Il soffocamento da cibo appare un fenomeno molto rilevante, in quanto i dati riportano che le morti dovute a questo problema sono molto numerose. Infatti secondo la società italiana del sistema del 118, ogni settimana circa una persona muore soffocata da un pezzo di cibo.

Anche il Ministero della salute ha riportato circa mille ospedalizzazioni all’anno relative a questo fenomeno.

Il fenomeno coinvolge maggiormente i bambini, per questo motivo è necessario eliminare la disinformazione e prestare maggiormente attenzione alla questione.

In particolare altro elemento che potrebbe causare la morte durante i pasti è l’ingestione di corpi estranei.

Il soffocamento da cibo dunque, non è un evento irrilevante e raro come molti pensano e per questo non deve essere sottovalutato.