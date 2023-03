Settimana piena di sfortune per questi segni: solo problemi fino al 19 marzo

By

Oroscopo, questi segni zodiacali saranno perseguitati dalla sfortuna: problemi fino al 19 marzo. Ecco chi deve guardarsi le spalle. Tu rientri nella categoria dei segni zodiacali sfortunati? Scoprilo subito.

Non arrivano buone notizie per i nati sotto questi segni, proprio loro avranno problemi e disagi fino al 19 marzo. Attenzione se sei nato in questo periodo: la sfortuna ti darà filo da torcere.

Oroscopo, marzo sfortunato per loro

A volte non è sufficiente guardare solo il bicchiere mezzo pieno per far sì che tutto vada bene. Ci sono alcuni periodi dell’anno, giornate in particolare, che si rivelano piuttosto dure da affrontare soprattutto se si è nati sotto alcune costellazioni.

L’influsso della famosa stella di febbraio e l’ingresso della Luna Nuova in Ariete e Acquario, non contribuisce a migliorare le cose. Alcuni si ritroveranno ad affrontare un marzo davvero problematico.

Certi segni in particolare, dovranno poi guardarsi le spalle: fino al 19 marzo, la sfortuna darà loro davvero filo da torcere. Tanti problemi all’orizzonte non soltanto in ambito lavorativo ma anche privato.

I litigi con il partner porteranno tanti a prendere una drastica decisione: chiudere una storia che durava da tempo. Per non parlare poi di esborsi economici e uscite di denaro che nei prossimi giorni prosciugheranno il conto corrente di tanti. Ecco chi affronterà giorni davvero complicati: fino al 19 marzo, loro dovranno guardarsi bene le spalle.

I segni zodiacali sfortunati sino al 19 Marzo

Non è sempre solo questione di prospettiva, talvolta le giornate nere ci sono e il più delle volte dipendono anche dagli influssi dei pianeti e delle stelle. Non arrivano delle giornate semplici per alcuni segni zodiacali, loro in particolare si ritroveranno fino al 19 marzo ad essere perseguitati dalla sfortuna.

Scopri se rientri anche tu tra i segni zodiacali sfortunati a cui le stelle hanno deciso di tirare un brutto scherzo. Sicuramente, la posizione della Luna Nuova che entra in Ariete e Acquario e tra qualche giorno pure in Vergine, non ti lascerà scampo: l’universo ti giocherà dei brutti scherzi.

Attenzione in particolare se sei del segno dei Gemelli. I nati sotto questo segno si ritroveranno ad affrontare delle giornate davvero down. La Luna Nuova che entra nel segno della Vergine porterà con sé tanta ansia e tristezza.

Concediti, quando possibile, momenti di relax e distrazione per ricaricare le energie necessarie per affrontare giornate pesanti. Fino al 19 marzo infatti la sfortuna ti perseguiterà. Concentrai di più su te stesso e inizia a prestare attenzione a ciò che ti piace e che ti fa stare bene: solo in questo modo potrai dimenticare i guai che si presenteranno.

Fai affidamento sulle persone che ritieni affetti stabili e sicuri: l’armonia degli altri potrà influenzare positivamente anche il tuo umore migliorando una giornata no. Questo periodo difficile durerà poco: armati di pazienza e coraggio, riuscirai a superare tutto alla grande.

Problemi anche per i nati sotto il segno della Vergine. Il transito di Saturno dall’Acquario ai Pesci non avrà effetti positivi per te che vivrai una crisi personale importante che perdurerà almeno fino al 19 marzo.

Tristezza e dubbi ti abbatteranno. Sappi però che questo periodo disastroso passerà velocemente. Attenzione sul lavoro, tu del segno della Vergine, non metterti in posizioni scomode o complicate, soprattutto con i superiori. Ricorda, loro hanno sempre il coltello dalla parte del manico.

La Luna Nuova che entra nel tuo segno, ti porterà a vedere per i prossimi giorni il bicchiere sempre per mezzo vuoto piuttosto che pieno. Non lasciarti abbattere, sono ostacoli momentanei che riuscirai a superare brillantemente.

Abbi fiducia in te stesso e non sentirti mai da soli: chi ti circonda, soprattutto gli amici, sono sinceri nel porgerti una mano: tutte le montagne, anche quelle più complicate, si possono scalare soprattutto se al nostro fianco abbiamo qualcuno che ci vuole davvero bene.

Passiamo ora al segno del Sagittario. Se nato sotto questa costellazione? Leggi bene, allora. Il passaggio di Saturno in Pesci avrà un’influenza negativa per te. Ti aspettano momenti davvero difficili che rimarranno tali almeno fino al 19 marzo.

Le stelle ti consigliano di non aver fretta né in amore né sul lavoro: tutto verrà a suo tempo. Non affidarti ai consigli degli estranei, piuttosto ragiona e rifletti prima di accettare qualsiasi cosa, soprattutto se si tratta di un contratto: qualcuno vuole infatti approfittarsi della tua generosità e ingenuità per tirarti un brutto scherzo.

A partire da aprile, tornerà il sereno nella tua vita. Porta pazienza, devi stringere i denti solo per poco. Anche se la sfortuna sembrerà non lasciarti in pace, questa situazione negativa si esaurirà nel giro di poco tempo. Sfodera il tuo miglior sorriso e vai avanti senza barcollare mai.