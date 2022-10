Serie A, dove vedere in tv e streaming la nona giornata

Tra molte gioie e qualche delusione in Europa, riprende oggi la Serie A con una nona giornata che promette spettacolo. Soprattutto alle 18 a San Siro dove il Milan di Stefano Pioli incontrerà la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma ad aprire i giochi di questo sabato pomeriggio ci saranno Sassuolo-Inter, con i nerazzurri chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Barcellona di martedì.

Le due capolista Napoli e Atalanta saranno, invece, impegnate in trasferta rispettivamente contro Cremonese e Udinese. La gara più complicata, almeno sulla carta, è sicuramente quella dei bergamaschi. La Roma, invece, nel posticipo di domani, ospiterà il Lecce, mentre chiuderanno il turno Fiorentina-Lazio lunedì alle 20:45. Dove si possono, però, vedere le partite in tv e diretta streaming?

Serie A: la nona giornata si apre con l’Inter, ma i fari sono tutti puntati su Milan-Juventus

Alle 15 di oggi, torna in campo la Serie A con la nona giornata che ci farà compagnia fino a lunedì sera. I primi a scendere in campo saranno i nerazzurri di mister Simone Inzaghi, impegnati contro il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium.

Non sappiamo quanto la testa dei giocatori sia già proiettata al Camp Nou per la gara di ritorno di Champions League che sa di regolamento dei conti contro il Barcellona di Xavi Hernandez, sicuro è che anche in campionato l’Inter è chiamata a non sbagliare più e a fare risultato. I vicecampioni d’Italia, infatti, sono al nono posto a pari punti proprio con i neroverdi, che vengono da una vittoria netta, per 5-0, contro la Salernitana.

Poi sarà il turno del match di giornata, non ce ne vogliano gli altri: Milan-Juventus. I rossoneri hanno perso contro il Chelsea a Stamford Bridge, il secondo tonfo in stagione dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, gli uomini di Massimiliano Allegri, invece, si sono ripresi dopo un avvio di campionato non troppo brillante e non vogliono essere stoppati sul più bello.

Non passerà di certo dal tardo pomeriggio di San Siro lo scudetto – e per nessuna delle due -, ma vincere la sfida significherebbe dare un segnale alle altre, della serie: “Noi ci siamo, state attenti“. Sicuramente, però, sarà uno spettacolo, in campo e sugli spalti.

A concludere il sabato, la gara salvezza tra Bologna e Sampdoria. La cura Thiago Motta non ha ancora dato i suoi frutti per i felsinei, a un passo dal baratro, ma i blucerchiati stanno molto peggio, e in quel baratro sono proprio in fondo. Chissà che con Dejan Stankovic la situazione non migliori.

Il pranzo di domenica è servito con Torino-Empoli, un match che potrebbe finire a reti bianche, come in goleada: i pronostici, comunque, dicono granata. Il dessert, invece, rigorosamente freddo, sarà in campo, ops in tavola per le 15. Anche chi non ce ne vogliano le altre, ma è soprattutto Udinese-Atalanta a colorare il pomeriggio.

Gli uomini di Andrea Sottil vengono da un filotto di sei partite vinte, hanno perso solo contro i campioni d’Italia alla prima giornata, e alla seconda hanno pareggiato contro i granata campani. Poi non ce n’è stato per nessuno. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini, dal canto loro, guidano la classifica (assieme ai partenopei) e sembrano aver ritrovato quello spirito che in tempi non sospetti li ha portati anche a sfiorare l’impresa di raggiungere una semifinale della coppa dalle grandi orecchie. Insomma, qualsiasi risultato è possibile.

Per il resto, i match delle 15 saranno tutte spruzzate da una salsa di salvezza. Sia tra Salernitana e Hellas Verona, sia tra Monza, che pure si è ripresa grazie a Raffaele Palladino, e Spezia.

Alle 18, poi, il Napoli dei sogni farà visita alla Cremonese. Potrebbe essere un allenamento prima del ritorno al Diego Armando Maradona contro l’Ajax, oppure no, perché i lombardi, tornati in Serie A dopo 27 anni, hanno già fermato anche gli altri primi della classe.

Roma-Lecce concluderà la domenica calcistica. Gli uomini di José Mourinho dovranno rialzarsi dopo la batosta, più psicologica che altro, contro il Betis Siviglia in Europa League, e continuare a macinare punti che serviranno per l’obiettivo dichiarato del quarto posto, i salentini, che non hanno iniziato così male, sognano invece il colpaccio allo stadio Olimpico.

La partita tra Fiorentina e Lazio di lunedì alle 20:45 chiuderà poi ufficialmente il sipario della nona giornata. I Viola di Vincenzo Italiano, dopo l’ottima risposta in Conference League contro l’Hearts, vorrebbero iniziare a fare bene anche in campionato, i biancocelesti, invece, potrebbero avere l’effetto opposto. È vero che in Serie A vengono da tre partite con dieci gol fatti e zero subiti, ma è il pareggio senza aver segnato una rete, in Austria, a poter deconcentrare gli uomini di Maurizio Sarri, che comunque hanno quasi il doppio dei punti degli sfidanti (17 contro nove).

Serie A, dove vedere le partite in tv e diretta streaming

Come sempre, le gare di Serie A sono tutte visibili in esclusiva su qualsiasi dispositivo grazie a DAZN, solo Bologna-Sampdoria di oggi alle 20:45, Torino-Empoli di domani alle 12:30 e Fiorentina-Lazio di lunedì, sempre alle 20:45, si potranno vedere su Sky Sport e in streaming su Sky Go.