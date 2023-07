Sergio Mattarella è in visita di Stato in Paraguay

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è arrivato nella notte in Paraguay dove concluderà il suo viaggio di Stato nei paesi del Sudamerica. È la prima volta per un presidente italiano andare in visita all’interno di questa nazione, mai nessun capo di Stato italiano era stato in Paraguay. Quello che lo attende nella giornata di oggi e di domani è un’agenda ricca di impegni nella nazione sudamericana.

Il presidente è stato accompagnato anche in questa occasione da sua figlia Laura, e nella giornata odierna è atteso per due importantissimi incontri che avverranno uno con il presidente uscente della nazione e una con il presidente neoeletto che entrerà in carica ad agosto. Il suo viaggio di Stato in Paraguay terminerà domani, non appena ultimati gli impegni nella nazione prenderà un volo per tornare a Roma.

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica italiana è arrivato in Paraguay precisamente ad Asunsion da dove darà inizio alla sua visita ufficiale nella nazione.

Questa è la prima volta che un capo di Stato italiano si rechi in visita ufficiale nella nazione sudamericana.

Mattarella è qui insieme a sua figlia Laura, appena atterrato si è recato in hotel per sistemarsi per poi spostarsi all’ambasciata italiana dove l’ambasciatore Marcello Fondi lo ha accolto per una cena.

Nella giornata di oggi, 7 luglio 2023, lo attende un’agenda fitta di impegni. La sua giornata ha avuto inizio depositando una corona presso il Pantheon Nazionale degli Eroi di Asunción.

Sempre nella giornata odierna avranno luogo due importanti incontri, uno con Mario Abdo Beni’tez, presidente uscente della Repubblica del Paraguay, e l’altro con Santiago Peña che è stato eletto presidente e entrerà in carica a partire dal mese di agosto 2023.

In seguito andrà a visitare la Scuola italiana di Asunción insieme ad una rappresentanza della Società Dante Alighieri.

Nel pomeriggio, sempre della giornata di oggi, invece andrà in visita presso il Centro Culturale “El Cabildo” seguirà poi una visita al Museo del Barro. E si concluderà così la sua prima giornata ufficiale in Paraguay.

Gli impegni previsti per la giornata dell’8 luglio

Anche domani sarà una giornata impegnativa per il presidente Mattarella. Infatti andrà in visita alla Diga Idroelettrica di Itaipu che si trova a Ciudad del Este, con lui ci sarà anche il presidente della Repubblica del Paraguay.

Dopo questa visita farà rientro a Roma e terminerà così il suo viaggio di Stato sudamericano. In tutto il viaggio è stato accompagnato da sua figlia Laura. Il Paraguay è stata la sua ultima tappa di questo viaggio in questa zona del mondo.

Nei giorni scorsi infatti il presidente era stato in visita in Cile, per lui era stata la prima volta in veste ufficiale in questa nazione.

Proprio ieri, 6 luglio 2023, ha concluso la sua visita in Cile recandosi a Punta Arenas dove ha visitato il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello e anche il Circolo italiano e del Mausoleo della Fratellanza Italiana.