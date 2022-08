Serena inizia bene, vittoria contro Kovinic!

L’ultimo torneo prima del ritiro inizia con una vittoria convincente, Serena Williams supera la montenegrina Kovinic con un netto 6-3,6-3 inaugurando nel migliore dei modi il suo US Open e lanciando un messaggio alle avversarie



Tanta attesa da parte del pubblico per l’ultimo ballo di Serena Williams e la campionessa americana non ha deluso le attese disputando un match solido e convincente nel primo turno degli US Open.

Poco da fare per la montenegrina Kovinic che si arrende in due set di fronte alle netta superiorità della 23 volte vincitrice slam.

Rispetto alla brutta prova offerta a Wimbledon, ieri Serena ha dimostrato un’ottima condizione fisica che gli ha permesso di ritrovare il suo tennis e di dominare gli scambi.

Difficile al momento fare pronostici ma rimane la sensazione che l’americana possa disputare un grande torneo giocandosi le proprie chance fino alla fine e salutando nel migliore dei modi il mondo del tennis.

Serena Williams torna a vincere ed a convincere

Tanti applausi e cori all’Arthur Ashe Stadium di New York all’ingresso in campo di una emozionata Serena Williams che, al termine della partita, ha ringraziato il pubblico tornando a parlare del ritiro, scelta definita dolorosa ma inevitabile da parte della campionessa americana.



Ora per Serena Williams subito una sfida delicata, al secondo turno infatti ci sarà l’attesissimo match contro l’estone Anet Kontaveit, attuale numero 2 della classifica WTA.

Per la tennista americana dunque ci sarà subito l’opportunità di dimostrare di essere tornata sui livelli abituali in un match in cui partita ovviamente sfavorita contro uno straordinaria Kontaveit.

Comunque vada sarà bello vedere Serena Williams misurarsi ancora una volta contro un’avversaria importante con la voglia di continuare a scrivere la storia lasciando il mondo del tennis con un‘altra grande vittoria.

Ad oggi ovviamente sembra impossibile ipotizzare un trionfo di Serena Williams ma la sensazione è che l’americana sia tornata su buoni livelli per competere fino alla fine in un torneo in cui ha sempre fatto vedere il suo miglior tennis.

Commovente l’abbraccio del pubblico americano che ha dedicato tanti applausi ad una delle stelle più grandi e luminose della storia di questo meraviglioso sport.

Ora tanta curiosità per il prossimo match dove Serena Williams proverà a dimostrare ancora una volta la sua forza provando a vincere un match difficilissimo che potrebbe portarla a diventare, a sorpresa, la favorita assoluta in questo suo ultimo Us Open.