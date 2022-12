Serena Bortone, tremenda figuraccia in diretta: “Vieni cara…” | VIDEO

Serena Bortone questa volta ha fatto proprio una figuraccia in diretta, senza poter tornare indietro in qualche modo. Il video è esilarante.

Serena Bortone è il volto italiano Rai tra i più amati di sempre. Ovviamente la diretta potrebbe essere una lama a doppio taglio e gli italiani si sono resi conto di una piccola gaffe, che ha portato il mondo del web a commenti di ogni tipo. Una puntata faticosa a quanto pare, che non verrà dimenticata in fretta. Che cosa ha combinato la presentatrice Rai? Un momento breve ma significativo.

Serena Bortone, amata dal pubblico e dalla critica

Serena Bortone è sicuramente una donna che riesce ad intrattenere il pubblico, pronta a lanciarsi anche in sfide che portano inesorabilmente a commenti di ogni tipo sul web e non solo. Nonostante questo è una presentatrice di successo e domina in termini di simpatia non solo il pubblico a casa ma anche la critica.

Le puntate di “Oggi è un altro giorno” si svolgono tutte in diretta e può capitare che si inciampi in qualche gaffe. È accaduto proprio durante l’ultima puntata e la figuraccia di Serena Bortone ha fatto il giro del web.

La gaffe della Bortone in diretta fa il giro del web

Serena Bortone ha avuto un piccolo scivolone in diretta, ripreso poi dagli utenti del web e anche dalle maggiori testate nazionali. La conduttrice di Rai Uno a “Oggi è un altro giorno “.

Gli autori in vista delle festività hanno pensato di accogliere la Schola Cantorum dell’Accademia Santa Cecilia con una proposta emozionante dei canti di Natale. Ad un certo punto la giornalista ha voluto parlare con i giovani protagonisti, rendendoli partecipi in toto durante la diretta.

Serena Bortone ha esordito con:

“Vieni cara”

Ma dall’altra parte la risposta è stata:

“Mi chiamo Riccardo”

In realtà, non è tanto questo piccolo errore ad aver scatenato i commenti ma il fatto che la Bortone sia andata avanti invece di glissare. Dopo aver capito la tipologia di gaffe ha continuato nonostante le intenzioni fossero buone e la diretta metta sempre una certa pressione:

“Vieni caro. Scusami, ho visto i capelli lunghi”

Ci sono state delle risate, ma non tutti hanno accolto questa frase come positiva. Il web ha iniziato a divulgare il video e i commenti sono stati molto severi: un ragazzo non può avere i capelli lunghi? E poi, cosa si voleva insinuare? In casi come questi, il popolo del web consiglia di andare avanti fare un sorriso e non riprendere l’argomento.

Quel che è successo in diretta non è stato cancellato e resterà nella storia del web.