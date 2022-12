Serbia-Svizzera, match da dentro o fuori nel Gruppo G

Con il Brasile già aritmeticamente qualificato per gli ottavi di finale Serbia e Svizzera, insieme al Camerun, si giocano le loro chance qualificazione in uno scontro diretto che si preannuncia equilibrato e dall’alto tasso tecnico.

La Svizzera è al momento al secondo posto in classifica a quota tre punti, Serbia e Camerun invece sono ad un solo punto in classifica.

La Serbia si è presentata a questo campionato del mondo con la volontà di essere la vera outsider, Stojkovic ha infatti una squadra piena di talento e nonostante la clamorosa rimonta subita nell’ultimo match contro il Camerun può ancora raggiungere la qualficazione.

Kostic e compagni devono superare la Svizzera e sperare che il Brasile faccia il proprio dovere contro il Camerun.

Svizzera che arriva allo scontro diretto con una posizione di vantaggio in classifica rispetto ai serbi, ad Embolo e compagni infatti potrebbe bastare anche il pareggio sempre però con la speranza che il Camerun non vinca contro il Brasile.

Yakin dovrà stare attento a non concedere spazi in difesa, la Serbia infatti è dotata di grande velocità e tecnica in avanti a proverà a fare la partita fin dall’inizio.

🔥 🔥 𝗨𝗧𝗔𝗞𝗠𝗜𝗖𝗔 𝗢𝗗𝗟𝗨𝗞𝗘! 🔥 🔥 🇷🇸 Srbija 🆚 Švajcarska 🇨🇭 ⏰ 20:00h 📺 Arena Premium 1 pic.twitter.com/PdzvOM4YDA — Arena Sport TV (@arenasport_tv) December 2, 2022

Serbia con il 3-4-2-1, Vlahovic parte titolare

Per la partita decisiva dovrebbe recuperare dal primo minuto Dusan Vlahovic, lo juventino partirà dal primo minuto insieme a Mitrovic in attacco.

Centrocampo di qualità e fisicità con Milinkovic Savic e Lukic.



Tra i pali ovviamente Vanja Milinkovic-Savic, in difesa Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic.

Centrocampo a quattro con Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic e Kostic, Tadic sarà il trequartista alle spalle delle due punte Mitrovic e Vlahovic.

Svizzera con il solito 4-3-3, Embolo punta centrale

Nessuna novità invece per la Svizzera che si schiera con il solito 4-3-3 offensivo.

Riflettori puntati su Embolo, suo finora l’unico gol dl mondiale per gli elvetici, all’esordio contro il Camerun.



Tra i pali c’è Sommer, la difesa a quattro è composta da Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez.

In mezzo al campo pronti Sow, Freuler, Xhaka, da trequartista dovrebbe invece giocare Shaqiri con Vargas alle spalle dell’unica punta Embolo.

La partita si giocherà alle ore 20 italiane in contemporanea con l’altro match del girone tra Brasile e Camerun e sarà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.