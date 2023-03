Separazione Totti–Blasi, nessun accordo per la consensuale: sarà scontro in Tribunale

Non si raggiunge l’accordo di divorzio per la consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sarà scontro in tribunale. La prima udienza è prevista per il prossimo 14 marzo 2023.

Dopo mesi di trattative e tentativi per raggiungere un accordo consensuale, i due avvocati che stanno trattando la separazione Totti- Blasi hanno smesso di comunicare, adesso a decidere sarà il tribunale.

Nessun accordo di divorzio per Totti e Blasi

Le trattative per un accordo consensuale di divorzio erano iniziare lo scorso agosto 2022, ma dopo mesi di tentativi e di proposte messe sul tavolo l’accordo non è ancora stato raggiunto.

Proprio per questo adesso gli avvocati di una delle ex coppie più famose di Italia, Antonio Conte per Francesco Totti e Alessandro Simeone per Ilary Blasi, hanno smesso di trattare e si vedranno direttamente in tribunale.

Non è stato perciò possibile raggiungere un accordo per una separazione consensuale tra i due, tutto si vedrà in tribunale e la prima udienza è prevista per il prossimo 14 marzo 2023.

Nessuno dei due ex partener al momento ha richiesto il rinvio previsto per la prima udienza giudiziale, entrambi perciò si dovranno presentare in tribunale e percorrere l’iter normale dei divorzi italiani che è di circa due anni.

Sicuramente il giudice che presenzierà all’udienza cercherà un tentativo di conciliazione, esattamente come previsto dalla legge italiana.

Sarà veramente difficile che questa conciliazione di poche ore possa mettere d’accordo entrambi dopo sette mesi in cui è stato impossibile raggiungere un accordo.

Le questioni sul tavolo della separazione

Una delle questioni più delicate è sicuramente quella economica che vede attualmente Francesco Totti privo di introiti fissi, mentre la conduttrice televisiva Ilary Blasi a breve ricomincerà l’Isola dei famosi con un contratto milionario.

Ci sarà poi da discutere su chi spetterà la villa all’Eur dove attualmente risiede ancora Ilary con i tre figli, mentre Francesco attualmente si divide tra l’attico e il superattico, entrambi di proprietà e che si trovano nella zona di Roma Nord.

Quest’ultimo condiviso con l’attuale fidanzata Noemi, ciò non vuol dire però che Francesco sia disposto a rinunciare alla proprietà della villa all’Eur.

L’altra questione delicata da vagliare è l’affidamento dei figli. Isabel di soli 6 anni verrà sicuramente affidata alla madre ma per quanto riguarda Cristian, di 17 anni, e Chanel, che a breve compirà 16 anni, è ancora un punto interrogativo.

Sembra però che attualmente le relazioni tra i due siano più pacifiche rispetto ai primi mesi della separazione.

Gli ex coniugi oggi sono impegnati in altre relazioni, come sappiamo bene ormai Totti fa coppia fissa con Noemi Bocchi. Mentre invece è più recente la relazione di Ilary Blasi con l’imprenditore Bastian Müller tedesco.

Nonostante questo infatti sembra proprio che le vicende estive e soprattutto la contesa borsette contro Rolex, popolare in tutta Italia e che per settimane è stata ricalcata da tutti i giornali della nazione, abbiano lasciato il segno.

Il prossimo lunedì 6 marzo o al massimo il 07 marzo saranno ascoltati i testimoni della vicenda, ciascuno dei due protagonisti, Francesco e Ilary, ha chiamato almeno una dozzina di testimoni a proprio favore.

Al momento Francesco Totti si gode la sua settimana bianca, presso Madonna di Campiglio, insieme a Noemi e le sue figlie Isabel e Chanel.

Ilary invece ha postato sui suoi social una foto delle figlia sulla neve con didascalia “Isa e Chani mi mancate”.

Non ci resta altro che attendere l’avvio della causa in tribunale per scoprire come finirà la separazione Totti – Blasi.