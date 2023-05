“Separati in casa”, l’indiscrezione da Windsor: è sparito proprio il suo anello

Secondo alcune fonti, Meghan Markle e Harry vivono da separati in casa, a far dubitare è l’assenza dell’anello di fidanzamento.

Harry e Meghan sono volati a New York in occasione del Women of Vision Award conferito all’ex Duchessa del Sussex. In quest’occasione è successo davvero di tutto, addirittura un mancato tragico incidente. Ma c’è un dettaglio che ha fatto insospettire il pubblico: Meghan non indossava l’anello di fidanzamento. Perché? A quanto sembra, Harry e Meghan vivono da separati in casa.

I Duchi di Sussex a New York

Negli ultimi giorni Harry e Meghan sono volati a New York. Ed è proprio in quella occasione che l’outfit di Meghan ci ha fornito un dettaglio interessante che farebbe capire molto sullo stato della loro relazione.

Comunque, tra un’apparizione glamour e una paparazzata, i Duchi di Sussex hanno rischiato anche la vita. Inseguiti dai paparazzi, infatti, Harry e Meghan hanno rischiato un grave incidente in auto simile a quello che fece perdere la vita a Lady Diana. O almeno, così hanno riportato loro stessi. La versione delle autorità, infatti, è molto più “leggera“.

Harry e Meghan insieme a New York, ma sono separati in casa

Da tempo ormai si vocifera che l’amore tra il nipote della regina Elisabetta e Meghan Markle sia ormai finito. Voci che troverebbero riscontro nella notizia diffusa nelle ultime ore, dopo l’apparizione pubblica della coppia in occasione dei Women of Vision Awards.

Harry e Meghan, comunque, non sono prossimi al divorzio, anzi. A quanto sembra, vivono da separati in casa. Cos’ha portato a fare una supposizione del genere? Semplice, Meghan non indossava l’anello di fidanzamento regalatole dal marito.

Markle è comparsa alla premiazione d’oro vestita, con un look da ben 12mila dollari. Un outfit stellare, all’interno del quale però mancava l’anello di diamanti del Botswana che Harry le aveva regalato per il fidanzamento.

Che fosse una scelta di stile, per non “caricare” troppo il look di accessori? Non si direbbe, dato che la bella Markle indossava un bracciale appartenuto a Lady Diana, il Love di Dior. E neppure possiamo pensare che non abbia voluto indossare quell’anello per non dare troppo nell’occhio, dato il look sfavillante corredato di gioielli preziosi.

In più, non ha neanche sostituito l’anello di fidanzamento con un altro. Insomma, non ci sono scuse: sembra proprio che questo sia l’indizio definitivo della fine della storia d’amore tra Harry e Meghan.

Un amore di facciata

Pensare che il loro amore sia finito, comunque, è difficile guardandoli. Durante l’apparizione a New York, Harry e Meghan sono apparsi uniti, si tenevano per mano, e hanno posato con teneri sguardi per le foto ufficiali. Secondo fonti vicine ai due, tuttavia, si tratta solo di una facciata.

Dietro questa finzione ci sarebbe, infatti, un accordo economico. A quanto pare, ad entrambi conviene di più stare insieme che divorziare. Mantenendo in piedi il matrimonio, Meghan conserva i benefici economici derivanti dai legami con la Royal Family.

Harry, invece, ha la possibilità di rimanere in America sottraendosi alla vita inglese, nella quale per altro incontrerebbe ormai non pochi ostacoli visti i rapporti tesi con la sua famiglia.

Conviene molto di più rimanere insieme, almeno pubblicamente: la coppia appare innamorata in pubblico, mentre in casa propria ognuno per le sue. Risultato? Tasche felici e maggiore stabilità per i figli.