Semina questa pianta ad ottobre, riduce colesterolo e pressione alta

Una pianta che riduce il colesterolo e la pressione alta, da seminare subito nel mese di ottobre. Che cosa state aspettando?

Ci sono piante ornamentali e poi ci sono quelle che aiutano a contrastare disturbi e patologie di varia natura. Una pianta in particolare se piantata nel mese di ottobre, crescerà rigogliosa per donare tutte le proprietà che servono per contrastare il colesterolo e la pressione alta. Di che cosa stiamo parlando? Scopriamolo subito.

Colesterolo e pressione alta: quale pianta è consigliata?

Tutti i soggetti che hanno colesterolo e pressione alta devono fare dei controlli continuativi, presso una struttura con medici professionisti del settore. In ogni caso, ci sono dei rimedi naturali che possono aiutare a contrastare questa manifestazione ed è importante coltivare quando prima l’ulivo.

Il consumo giornaliero di integratori a base di foglie di ulivo così come l’olio extravergine di oliva dona un ricco apporto di polifenoli. Questo è un rimedio ottimo per tutti i soggetti che presentano colesterolo cattivo alto e pressione arteriosa con livelli non normali.

I benefici e gli effetti positivi aiutano a ridurre le patologie e i fastidi del 14%, secondo una ricerca svolta nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. Lo studio è stato pubblicato sul magazine European Journal Nutrition.

Olio extravergine di oliva e foglie: proprietà e benefici

Lo stile di vita e l’alimentazione sono determinanti per avere un corpo sano e vivere nel benessere. Come accennato, i polifenoli sono fondamentali e ricchi di molecole con proprietà antiossidanti. La pianta Olea Europea è quella più ricca di questi composti e sarebbe ottimale averne una sempre a disposizione, così come consumare questo olio di oliva o gli integratori a base di foglie di ulivo.

Lo studio ha fatto emergere dei dati interessanti, mettendo l’accento su come l’estratto di foglie di ulivo possa andare a ridurre il rischio di colesterolo e pressione alta grazie anche all’effetto antinfiammatorio – ipotensivo e ipocolesterolemico.

Gli effetti positivi sono sui soggetti affetti da queste patologie, ma anche per contrastarne la manifestazione in ogni periodo della vita.

Lo studio sulle foglie di ulivo contro la pressione e colesterolo alto

Gli scienziati per lo studio di cui sopra hanno chiesto a 60 uomo pre ipertersi di partecipare. Hanno consumato degli integratori in maniera casuale, alcuni dei quali contenenti gli estratti delle foglie di olivo. Hanno consumato questi prodotti per sei settimane, poi una pausa di un mese e poi altre sei settimane.

I soggetti che hanno consumato gli integratori con l’estratto di foglie di ulivo hanno avuto un maggiore riscontro, con diminuzione del colesterolo totale.

Gli esperti consigliano quindi di avvarlersi di queste foglie attraverso la pianta, che si può tenere anche in giardino. Grazie al loro estratto si potranno ottenere non pochi risultati, ma anche attraverso gli integratori o l’olio extravergine di oliva.