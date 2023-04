Semina il panico a Trieste: 25enne prende a testate l’auto dei Carabinieri

Completamente ubriaco, si è scagliato contro la volante dei Carabinieri, prendendola anche a testate. È successo a Trieste, in piazza Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria. La vicenda.

Il giovane, di 25 anni, visibilmente alticcio, si muoveva a malapena fino a quando non si è anche tolto la maglia ed ha iniziato a urlare contro i passanti.

25enne ubriaco semina il panico

È stato solo grazie all’intervento dei Carabinieri che si è evitato il peggio. Lui, un giovane italiano di 25 anni che domenica mattina, in piazza Libertà a Trieste, ha iniziato ad urlare e inveire contro i passanti. Era visibilmente ubriaco.

Ad un certo punto, il giovane si è anche tolto la maglietta e ha continuato con le sue frasi ingiuriose nei confronti di chi stava passando da quelle parti e si stava dirigendo presso la locale stazione ferroviaria. L’intervento di due pattuglie dei Carabinieri ha impedito che il peggio potesse avvenire, anche se ce ne è voluto un po’ per calmare il giovane.

La situazione non è stata semplice da domare, poiché il ragazzo, ad un certo punto, ha iniziato anche ad inveire contro la volante dei Carabinieri, prendendola addirittura a testate. Solo con l’aiuto del taser, i Carabinieri sono riusciti a calmare il giovane che, come dicevamo, era ubriaco. Calmato, gli uomini dell’Arma hanno immediatamente avvertito il personale medico del 118, il quale è arrivato sul posto, ha caricato il giovane in ambulanza e lo ha trasportato a Cattinara.

Prende a testate la volante dei Carabinieri

Il 25enne è stato denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Sono stati minuti di tensione quanto anche di preoccupazione. Il 25enne ubriaco ha iniziato a seminare il panico in piazza, insultando i passanti che stavano transitando per la zona.

Non contento, ad un certo punto, si è anche tolto la maglietta e, non curante del freddo, ha continuato con le sue frasi ingiuriose rivolte a chi passava. Fino a quando, due pattuglie dei Carabinieri sono intervenute per cercare di fermarlo, ma non è stato facile. I Carabinieri hanno cercato di istaurare con il 25enne un dialogo e cercato anche di limitare i possibili danni che il giovane, dato il suo evidente stato di ubriachezza, avrebbe potuto causare.

Ma è stato necessario, alla fine, l’uso del taser per poterlo fermare in modo definitivo e permettere al personale medico del 118, chiamato in aiuto dagli stessi Carabinieri, a permettere di farlo salire in ambulanza ed accompagnarlo in ospedale.

I minuti concitati della vicenda sono stati ripresi da alcuni passanti e, come testimonia anche il quotidiano “Il Gazzettino”, la scena è diventata subito virale anche sul web. Le urla del 25enne hanno spaventato, e non poco, tutti coloro che di lì stavano transitando e che si stavano dirigendo verso la locale stazione ferroviaria.