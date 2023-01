Segni zodiacali, meglio stare alla larga da questi 3: sono circondati dalla sfortuna

By

Ecco i tre segni da cui bisogna stare alla larga poiché sfortunati. I tre segni che sembrano attirare tutto tranne che la fortuna.

Scorpione, Capricorno e Vergine, sono proprio loro i segni che bisogna temete perché hanno un grande talento: sanno attirare la sfiga e sanno farlo anche molto bene. Ecco perchè bisognerebbe starli alla larga.

I 3 segni sfortunati: quali sono?

Se si parla di zodiaco sicuramente si tocca un tema molto caldo e che a volte divide e a volte lega.

Eppure spesso ci si affida all’oroscopo e a quello che ci dice, un pò per curisosità e un pò perchè si ama questo mondo.

Per chi ama questo mondo forse è importante sapere che esistono ben tre segni che bisogna tenere alla larga perchè perseguitati dalla sfortuna. Tre segni che hanno i loro punti di forza come tutti gli altri segni, ma che per delle caratteristiche specifiche sembrano avere il talento di attirare la sfiga. Vergine, Scorpione e Capricorno.

Sembra proprio che per i segni citati poc’anzi non ci sia bisogno di aspettare Mercurio retrogado affinchè le cose non vadano bene.

Per loro è naturale avere problemi che sia a livello comunicativo o per altri piccoli imprevisti di vita quotidiana.

La sfortuna insomma sa sempre dove trovarli: conosciamo meglio questi tre segni baciati dalla sfortuna. Conosciamo le loro caratteristiche e cerchiamo di capire perchè hanno questo grande talento di cui sicuramente vorrebbero fare a meno.

Vergine

Il segno della Vergine è un segno razionale e ama molto il suo lavoro e soprattutto ama aiutare il prossimo.

Si parla nello specifico di un segno analitico, a volte puntiglioso e molto intelligente. Ecco perché spesso portatore di idee molto originali e creative.

Tra le caratteristiche principali di questo segno ritroviamo il fatto di andare costantemente alla ricerca della perfezione e in qualsiasi ambito. Il segno della Vergine ama insomma primeggiare e non ama certo perdere.

È comunque un segno molto leale, onesto e che è in grado di dare tutto se stesso se crede davvero in qualcosa. Ma il punto è che deve crederci davvero e fino in fondo.

Una sua pecca che può anche rivelarsi un pregio sotto diversi punti di vista: non ama agire con molta velocità e infatti non vuole fare le cose di fretta, proprio perché si parla di un segno meticoloso che vuole tenere tutto sotto controllo.

Eppure sembra esserci poco spazio per la fortuna nella sua vita: proprio il suo desiderio di avere tutto sotto controllo può portarlo ad attirare la sfiga. Nel tentativo di voler pianificare sempre tutto non tiene conto che nella vita esistono anche gli imprevisti.

Forse il segno Vergine dovrebbe imparare a tener conto anche di questo aspetto che forse per alcuni è ovvio e scontato, ma evidentemente per il segno della Vergine non è proprio così.

Scorpione

Parliamo ora dello Scorpione, un segno dotato di grande fascino e mistero. Un segno davvero molto passionale e allo stesso tempo molto sensibile, emotivo e intenso.

Lo Scorpione è tutto e di più: vuole sempre raggiungere i suoi obiettivi e aggirare qualsiasi ostacolo, perchè sa che ha tutte le carte in regola per farlo e per riuscirci.

Spesso a causa dell’istinto non tiene conto di molte cose anche se grazie alla sua consapevolezza riesce a andare comunque avanti.

C’ è da dire che poche volte lo Scorpione agisce d’istinto e anche lui pianifica sempre tutto essendo anche un attento osservatore, dotato di un intuito che pochi altri segni hanno e che gli permette di capire chi ha di fronte e le situazioni in cui si trova.

Potremmo quasi dire che per lo Scorpione c’è un grande ordine in un grande disordine.

La sua vita è sempre nel caos, seppur cerchi di prevedere sempre tutto, ma allo Scorpione piace tanto il caos e soprattutto riesce a trovare un senso a questo caos.

Proprio questo lo rende un segno non facilmente prevedibile e a tratti molto sfortunato, per fortuna lo Scorpione sa sempre come rialzarsi di fronte ai problemi della vita.

E’ come dire che anche la sfortuna alla fine perde contro uno Scorpione.

Capricorno

Siamo arrivati al terzo segno che bisogna tenere alla larga, dal momento che sembra attirare la sfortuna sempre e comunque.

Parliamo del Capricorno: un segno non aggressivo, attento ai risultati e soprattutto attento a vincere.

Si parla infatti di un segno molto legato al concetto di successo e potere, eppure non tende a vantarsi per quello che raggiunge, perchè ama raggiungerlo per se stesso e non per gli altri.

Chi nasce sotto questo segno spesso è considerato un solitario, in realtà il Capricorno sa godere di tante cose, ha buon gusto ed è molto elegante. È un segno molto leale e se deve fare le scarpe a qualcuno lo fa senza nascondersi. È un segno sicuramente dotato di grande razionalità e infatti è molto concreto e pragmatico. Non ama insomma le chiacchiere.

Peccato che sia anche molto sfortunato e raramente sia colpito da grandi colpi di fortuna. Anzi spesso a fargli visita è proprio la sfortuna, ma il Capricorno sa come risponderle.

Come abbiamo visto insomma questi tre segni hanno sicuramente delle bellissime doti e delle caratteristiche non indifferenti, eppure sono sfortunati, ma nonostante questo sanno come e quando agire e la sfortuna a volte perde contro di loro.