Sedie da giardino sporchissime: ti basta questa crema fai da te per farle tornare bianche

Le sedie da giardino sporchissime non devono essere buttate via, perchè una cremina fai da te rimuoverà tutto lo sporco in un solo secondo.

Le sedie bianche da giardino classiche e tutti i mobili vengono sistemati nell’area outdoor per godere della bella stagione, mangiare qualcosa con gli amici o leggere un buon libro. Nel momento in cui diventano nere la prima cosa che viene in mente è buttarle: ma è un errore grandissimo. Per averle come nuove in un solo secondo basterà preparare una cremina fai da te con soli rimedi naturali.

Superfici da giardino, metodi naturali per lavarle

Prima di capire come poter realizzare la cremina fai da te per pulire al meglio le sedie sporchissime da giardino, ci sono anche degli altri rimedi naturali per lavarle senza ricorrere a detersivi e agenti chimici:

L’aceto di vino bianco è un ottimo rimedio per tutta la casa, grazie alle sue proprietà disinfettanti e antibatteriche naturali. Per sgrassare le superfici sporche basterà versare mezzo bicchiere di aceto nella bacinella con al suo interno 1 litro di acqua calda. Immergere una spugna e strofinare sulla superficie risciacquando accuratamente. Una volta asciutte potranno di nuovo essere utilizzate;

è un ottimo rimedio per tutta la casa, grazie alle sue proprietà disinfettanti e antibatteriche naturali. Per sgrassare le superfici sporche basterà versare mezzo bicchiere di aceto nella bacinella con al suo interno 1 litro di acqua calda. Immergere una spugna e strofinare sulla superficie risciacquando accuratamente. Una volta asciutte potranno di nuovo essere utilizzate; Il l imone è un altro ingrediente antibatterico e sbiancante, ideale per tutte le superfici. Come fare? Versare il succo di mezzo limone e 1 cucchiaio di sapone per i piatti dentro un litro di acqua: strofinare e risciacquare;

è un altro ingrediente antibatterico e sbiancante, ideale per tutte le superfici. Come fare? Versare il succo di mezzo limone e 1 cucchiaio di sapone per i piatti dentro un litro di acqua: strofinare e risciacquare; Acido Citrico , soluzione ecologica ed efficace molto usata nella case degli italiani. Con il suo potere sbiancante tratta bene le superfici dei mobili bianchi da outdoor: prendere 150 grammi di prodotto e versarli dentro un litro di acqua tiepida, mescolando accuratamente. Subito dopo aiutarsi con una spugna per eliminare macchie e detriti;

, soluzione ecologica ed efficace molto usata nella case degli italiani. Con il suo potere sbiancante tratta bene le superfici dei mobili bianchi da outdoor: prendere 150 grammi di prodotto e versarli dentro un litro di acqua tiepida, mescolando accuratamente. Subito dopo aiutarsi con una spugna per eliminare macchie e detriti; Il Sapone di Marsiglia non può mai mancare come da tradizione. Questo ingrediente naturale dovrà essere sciolto in acqua calda (basteranno due cucchiai di scaglie). Una volta ottenuta l’acqua saponata procedere con la pulizia e risciacquare accuratamente.

Un consiglio: leggere sempre le istruzioni del produttore prima di usare qualsiasi tipo di ingrediente, al fine di non rovinare le superfici.

Cremina fai da te per le sedie da giardino sporchissime

Se le sedie da giardino sporchissime sono un attentato per l’estetica e anche per la propria salute, non sarà necessario buttarle ma trattarle con una cremina fai da te. L’unico ingrediente necessario per questo rimedio naturale è il bicarbonato di sodio.

Un ingrediente particolarmente indicato per pulire e sbiancare le superfici, rimuovendo anche le macchie maggiormente persistenti.

Per ottenere questa crema prendere:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di acqua

Mescolare insieme i due ingredienti sino ad ottenere una sostanza cremosa e consistente. Ora, con l’ausilio di uno spazzolino da denti vecchio, spalmare la crema sulla macchia che è presente sulla sedia.

Se tutta la sedia è macchiata, basterà preparare più crema e spalmarla su tutta la superficie di interesse. Dopo averla applicata, lasciare agire per 60 minuti e risciacquare con acqua eliminando ogni residuo.