Se vuoi vivere da ricco con 400 euro di pensione al mese devi trasferirti qui

Lavoriamo tutta la vita per goderci la vecchiaia al meglio ma non sempre ciò è possibile a causa delle pensioni troppo basse. Per i più impavidi e coraggiosi c’è però una soluzione: se vuoi vivere da ricco con 400 euro di pensione al mese, ecco dove devi trasferirti.

Pensione troppo bassa, affitti alle stelle e caro vita insostenibile? Abbiamo la soluzione che può cambiare il tuo futuro: se vuoi vivere come un re, devi fare i bagagli e trasferirti proprio qui. Ecco dove in tanti stanno pensando di andare.

Caro vita e pensioni troppo basse: il dramma di tanti italiani

Il Governo Meloni ha annunciato nuove riforme politiche che sembra interesseranno anche i pensionati, una tra le categorie più fragili della società e ancora troppo poco tutelata dallo Stato.

La crisi economica che ha portato ad un aumento inaccettabile di tutto, anche dei beni di prima necessità, rappresenta ancora un problema importante per l’Italia e per i suoi cittadini.

Arrivare alla fine del mese poi, con pensioni molto basse come quelle percepite dalla maggioranza dei pensionati italiani, è praticamente impossibile. Sembra assurdo eppure è una triste realtà: molti devono fare affidamento per vivere, su una pensione di 400 euro al mese.

Con questi soldi vivere in Italia è molto difficile, ecco perché in tanti decidono di cambiare addirittura nazione e vivere la vecchiaia lontano dall’Italia. Sai dove puoi condurre una vita da re con pochi soldi? Proprio qui.

Vivere da ricco con 400 euro di pensione: qui è possibile

Si dovrebbe lavorare per vivere e non vivere per lavorare, eppure, nonostante i sacrifici di una vita, molte sono le persone che al momento tanto atteso del pensionamento si ritrovano con niente o quasi, tra le mani.

L’Italia è tra le nazioni europee che vanta un primato che non ci fa certamente onore, quello di elargire pensioni troppo basse che spesso non consentono di vivere dignitosamente ma solo di sopravvivere.

Se consideriamo poi anche che il costo della vita nel nostro Stivale è piuttosto alto, ecco che i 400 euro al mese che percepiscono tantissimi pensionati non bastano neanche per fare la spesa.

Come risolvere il problema in attesa che il governo si impegni concretamente a trovare una soluzione? Facendo un trasloco! Sì, ma non in una casa nuova o in una città lontana bensì all’estero!

C’è un luogo in cui con 400 euro di pensione al mese puoi vivere davvero come un re: stiamo parlando della Moldavia! In questo stato dell’Europa Centrale che confina con Ucraina e Romania, il costo della vita è più che accessibile! In tutte le città moldave, se percepisci anche la pensione minima puoi vivere tranquillamente.

Secondo alcune stime, la Moldavia è tra gli Stati più economici del mondo. Per esempio, nella città di Chisinau, una famiglia composta da 4 persone, vive dignitosamente con un solo stipendio di 1350 euro (conversione già effettuata dal Leu Moldavo all’Euro). Invece, una persona single o comunque sola, non spende più di 400 euro tra spesa e affitto della casa.

La spesa è uno dei costi che più incide sul bilancio familiare. In Italia, con un solo stipendio medio di 1500 euro è complicato vivere dignitosamente soprattutto se si hanno figli. Tra cibo, bollette e spese extra, questi soldi non bastano.

Sai invece quanto costa un pranzo completo per due persone in un ristorante moldavo? Non più di 14 euro a coppia e cioè 7 euro a persona. Una confezione di latte da 500 ml costa solo 0,60 centesimi mentre mezzo chilo di pane solo 0,37 centesimi.

Per quanto riguarda invece gli affitti, un appartamento in centro composto da 3 camere e bagno, costa in media 240 euro al mese. Dunque, se vuoi vivere da ricco con 400 euro al mese di pensione, non ti resta che fare i bagagli e trasferirti in Moldavia!