Se vuoi un giardino che faccia invidia al vicinato usa questa potentissima miscela. Con due ingredienti solamente, non hai idea di cosa può davvero accadere al tuo spazio verde personale.

Usa questa potentissima miscela se vuoi un giardino che faccia impazzire d’invidia i tuoi vicini. Ti servono solo 2 ingredienti semplici ed economici. Ecco quali.

Come prendersi cura del giardino in modo efficace e intelligente

Prendersi cura di un giardino è una grande responsabilità. La sopravvivenza di piante e fiori dipende praticamente dalla nostra bravura e dal nostro impegno.

Quanto è bello vedere il prato verde, con boccioli profumati e colorati che spuntano tra i fili d’erba? E tutta la fauna del giardino come lumache e lombrichi che contribuiscono anche al benessere delle piante, non sono uno spettacolo bucolico e naturalistico fantastico?

Eppure, non tutti i giardini brillano di salute e bellezza. Spesso, per mancanza di tempo o per semplice noncuranza, finiamo per trascurare il nostro piccolo spazio verde.

Inutile ricorrere a rimedi drastici che possono solo peggiorare la situazione. Inizia piuttosto a fare ricorso a dei rimedi naturali che possono salvare le tue piante, i tuoi fiori e il tuo giardino.

A questo proposito, se vuoi un giardino che faccia invidia al vicinato usa questa potentissima miscela. Solo in questo modo potrai vedere le tue splendide piante e i fiori amorevolmente coltivati, fiorire in breve tempo.

Usa questa miscela potentissima se vuoi un giardino che faccia invidia al vicinato

Non sempre è facile prendersi cura del proprio giardino. Gli impegni quotidiani, la fretta e talvolta anche le stagioni capricciose, non ci aiutano a fare crescere bene piante, fiori e frutti.

Come ovviare a questo problema? No, non devi acquistare dei pesticidi o dei fertilizzanti chimici. Piuttosto continua a leggere e scopri come realizzare una miscela potentissima che cambierà l’aspetto del tuo giardino.

Ti servono solo 2 ingredienti: il bicarbonato di sodio e l’olio di oliva. Sicuramente saprai che questi ingredienti sono molto versatili e utili per eseguire le faccende domestiche.

Il bicarbonato, per esempio, è un deodorante naturale ma anche uno smacchiante efficace: versane un cucchiaio nella vaschetta della lavatrice e goditi il profumo e la pulizia del tuo bucato.

Ma le sue incredibili proprietà non si fermano qui. Molte donne usano questo ingrediente anche per preparare un esfoliante naturale per levigare e purificare la pelle. Altre invece lo trovano utilissimo in cucina da utilizzare al posto del lievito o per addolcire e neutralizzare l’acidità del sugo di pomodoro. Insomma, è un ingrediente magico.

Se unito poi all’olio di oliva, puoi realizzare con le tue stesse mani una potentissima miscela che farà rinascere il tuo giardino. Questa polvere bianca può diventare un pesticida naturale, un alleato ecologico e innocuo per l’ambiente.

Tutto quello che devi fare è mischiare 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di olio di oliva in 4 litri d’acqua. Otterrai così un repellente naturale che allontanerà dal tuo giardino quei parassiti pericolosi che finiscono solo per rovinare le tue splendide piante.

Questa miscela, consigliano gli esperti di utilizzarla una volta ogni tre giorni. Già dopo la prima applicazione noterai che parassiti come afidi, cocciniglie e ragni saranno solo un lontano ricordo.

Con olio e bicarbonato di sodio avrai creato in pochi minuti un insetticida sì potente ma non tossico in grado di allontanare tutti i parassiti dal tuo giardino. Dunque, se vuoi un giardino che faccia invidia al vicinato usa questa potentissima miscela. Non te ne pentirai.

Se il problema dei parassiti si presenta poi soprattutto durante il periodo estivo, devi già da ora correre subito ai ripari. Ancora il bicarbonato di sodio è la tua soluzione. Se hai già notato frotte di formiche nel tuo giardino, o ancora peggio, dirigersi verso la tua casa, prepara questa miscela.

Versa in una ciotola o in un nebulizzatore, 5 cucchiaini di bicarbonato di sodio, 5 cucchiaini di zucchero di semola e 1 cucchiaino di acqua. Spruzza la soluzione sulle tue piante o metti un piatto che contenga questi ingredienti nella tua casa.

Le formiche, attratte dallo zucchero, cadranno nella tua trappola e solo così te ne sbarazzerai una volta per tutte. Queste tecniche che ti abbiamo rivelato sono non solo efficaci ma anche molto economiche.

Sicuramente avrai anche tu a casa del bicarbonato di sodio e dell’olio di oliva. Se li combini insieme, non puoi che fare del bene al tuo giardino. La potentissima miscela che viene fuori, salverà davvero il tuo giardino.

In ogni caso, a prescindere dalla realizzazione di questo pesticida naturale, ti consigliamo di avere sempre un casa una confezione di bicarbonato.

Questo ingrediente è magico per tante cose. Esso:

Smacchia i vestiti;

Disinfetta le superfici;

Elimina i cattivi odori;

Regola il pH;

Sgrassa le stoviglie sporche;

Allontana i parassiti dalle piante.

Non puoi certo rinunciare ad avere in casa un prodotto naturale così potente ed efficace. Combinato alle virtuose proprietà dell’olio poi, puoi creare un pesticida davvero super efficace che renderà il tuo giardino così bello da fare invidia al vicinato.