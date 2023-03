Se vuoi il forno pulito e profumato usa questi due ingredienti dopo ogni utilizzo

Forno pulito e profumato? Non ci sono problemi, bastano solo due ingredienti da applicare dopo ogni cottura.

Cosa fare quando il forno è completamente sporco? Nella maggior parte dei casi le persone tendono ad acquistare ogni tipo di prodotto chimico presente in commercio. In realtà, i professionisti del settore consigliano di adottare due ingredienti naturali che potranno trasformarlo in un forno pulito e profumato. Le mosse sono semplici e anche per chi non ha il tempo da dedicare a questa pratica, con questa sostanza si potrà ottenere qualcosa di unico. Facciamo chiarezza su ingredienti e procedimento?

Forno sporco, bastano solo due ingredienti

Inutile girarci intorno, cucinare con il forno è diventato una abitudine piacevole per la maggior parte degli italiani. Si tratta di scaldare qualcosa di pronto oppure preparare i piatti della tradizione, diffondendo un ottimo profumo in tutta la casa.

La parte antipatica è quella che arriva subito dopo aver preparato questi manicaretti, con il forno sporchissimo e ricco di grasso sulle superfici. Si rende quindi necessario correre subito ai ripari.

Gli ingredienti per preparare una soluzione ottima per la pulizia del forno sono pochissimi, ma di grande importanza:

Mezzo limone biologico;

Mezzo cubetto di lievito di birra;

1 cucchiaio di aceto di vino bianco;

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Il limone è ottimo per igienizzare e ridare al forno un odore di pulito, mentre il lievito di birra è indispensabile per rimuovere tutto il grasso incrostato. L’aceto di vino bianco pulisce in profondità e il bicarbonato di sodio funge da soft scrub per andare ad eliminare anche lo sporco più persistente.

Come avere il forno pulito e profumato: elimina grasso e cattivi odori

Come si procede per avere una sostanza ottima e naturale per un forno pulito e profumato? Spremere mezzo limone dentro una ciotola e aggiungere mezzo cubetto di lievito di birra. Mescolare sino a quando i due ingredienti non si sono ben amalgamati.

Subito dopo aggiungere un cucchiaio di aceto di vino bianco e mescolare, per poi aggiungere il cucchiaio di bicarbonato di sodio. La sostanza dovrà essere mescolata bene sino a quando non si potrà ottenere un impasto morbido e omogeneo.

Aprire il forno e applicare il detergente naturale all’interno per pulire, con l’aiuto di una spugnetta. Al fine che tutti gli ingredienti possano fare il loro lavoro, lasciare agire per 30 minuti e poi accendere il forno vuoto a 180°C per altri 15 minuti.

Lasciare raffreddare e passare una spugnetta, così da eliminare ogni traccia di sporco e di grasso ancora presente. Il forno dovrà essere risciacquato con l’aiuto di un panno morbido e poi asciugato con un altro panno, eliminando ogni residuo di acqua. Il risultato finale? Con soli due ingredienti principali e altri per potenziare il metodo, si sarà ottenuta una pulizia unica nel suo genere.