Se trovi il portamonete nella stanza sei un vero talento: non ce la fa mai nessuno

Hai soltanto pochi secondi per trovare il portamonete nascosto all’interno dell’immagine che mostra una stanza in leggero disordine.

In poche persone riescono a scoprire dove si trova il portamonete nascosto all’interno di questo dipinto che ormai sta facendo il giro del mondo. La foto ormai sta diventando virale.

Test visivo, ecco in cosa consiste

Sin da quando ha iniziato a diffondersi internet, si sono diffusi online e sono diventati sempre più virali i test di intelligenza. Tra i più gettonati compaiono sicuramente i test visivi che mettono a dura prova la capacità di osservazione di chiunque vi si sottoponga.

Uno di questi è sicuramente il test del portamonete dove l’osservatore deve guardare un’immagine in cui sono presenti un letto, una valigia, due lampade, due comodini, una tenda, un vaso con una pianta, una finestra, un quadro con un dipinto e una sveglia.

L’osservatore deve mettersi alla ricerca del portamonete nascosto: si tratta di un vero e proprio oggetto smarrito che chi guarda deve essere in grado di trovare. Soltanto se lo farà in pochissimi secondi dimostrerà di avere un’intelligenza superiore.

Questo tipo di test, infatti, dimostra che il cervello dell’osservatore è abituato ragionare sotto stress, visto che gli vengono dati solo pochi secondi per visualizzare tutti gli oggetti presenti nell’immagine e per stabilire dove si trova l’oggetto nascosto.

Naturalmente il test di intelligenza in questione non è il Vangelo e non è soltanto in base a questo che si può stabilire il livello di intelligenza e il QI di ciascuno di noi: è però un aiuto utilizzato in molti test attitudinali nelle migliori università del mondo e durante i colloqui di lavoro per l’assunzione nelle imprese più importanti.

Scopri la soluzione del portamonete

Il test visivo per alcuni sembra davvero facile, eppure la maggior parte degli osservatori che vi si sono sottoposti non sono riusciti a trovare il portamonete nascosto nella stanza.

Infatti in tanti ci riescono dopo un po’ di tempo, ma il segreto è proprio quello di farlo massimo in 5 secondi. Soltanto in questo modo dimostrerai che il tuo cervello è allenato e che forse sei caratterizzato da un’intelligenza superiore.

Se, però, non sei riuscito a trovare il portamonete nella stanza e per te questo test si è rivelato un vero e proprio rompicapo, ecco che abbiamo deciso di darti la soluzione di questo test.

Osserva l’immagine di seguito, che ti rivelerà la posizione dell’oggetto smarrito. Si trovava proprio sotto il tuo naso, come avevi fatto a non vederlo prima? Siamo sicuri che in questo momento ti starai proprio mordendo le mani.

Hai visto? Il portamonete si trovava proprio tra il comodino e le lenzuola del letto, in un punto strategico che spesso non viene osservato da chi guarda l’immagine;

visto anche che è il portamonete è di colore blu scuro, una tonalità che passa inosservata tra chiarore del lenzuolo e la scurezza della moquette e del comodino, che sono entrambi di un colore tra il violetto e il marroncino.