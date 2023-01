Se possiedi questa pianta sei fortunato: ecco perché vale oro colato in casa

By

Se anche tu hai questa pianta in casa, sappi che sei una persona molto fortunata. Ecco perché è tanto preziosa, non lo immagineresti mai.

Questa pianta vale davvero tanto. Ecco perché è come avere un tesoro custodito in casa se la si possiede. Occhio alla lettura: tu sei uno dei fortunati?

Pianta che vale come un tesoro: ecco perché

Se anche tu sei il possessore fortunato di questa pianta, sappi che hai una sorta di tesoretto in casa. L’hai mai vista o regalata? Il suo nome scientifico è Chlorophytum comosum o Falangio ma è conosciuta anche più “volgarmente” come “pianta ragno” o “fiocco d’amore”.

Luminosa, bellissima e facile da curare, è una pianta perfetta per l’interno. Appartiene alla famiglia delle Asparagaceae ed è originaria del sudafrica, chiaro dunque capire che ha bisogno di essere posizionata in un ambiente caldo e luminoso. Attenzione però, la luce non deve colpirla direttamente altrimenti il rischio di bruciarla diventa altissimo!

La semplicità con la quale si può curare, rende questa pianta dono gradito anche a chi non ha il pollice verde. Sai che può resistere anche a temperature piuttosto basse? Addirittura fino a -2°! Insomma, il rischio di farla morire è davvero molto basso.

Perché questa pianta così comune e così semplice da curare rappresenta allora un piccolo tesoretto per chi la possiede? Scopriamolo.

Tutte le caratteristiche del Falangio

Perfetta per arredare cucine, finestra o il bagno, questa pianta proveniente dall’Africa aiuterà non solo la tua casa ad apparire più bella e luminosa ma anche ad apportare numerosi benefici all’ambiente. Perché ti stiamo dicendo questo? Per varie e semplici ragioni.

Innanzitutto ti sveliamo il primo segreto. Questa pianta da appartamento è in grado di assorbire tutta l’umidità della casa! Ti sembra poco? Puoi dire addio a deumidificatori, ti basta acquistare questo gioiellino verde. Questa sua caratteristica non è di poco conto. Sai che l’umidità in casa può peggiorare la salute di soggetti asmatici, se presenti? Il Falangio potrebbe salvarti la pelle!

Altra caratteristica straordinaria: la pianta ragno è in grado di eliminare il monossido di carbonio e xilene, due degli inquinanti più pericolosi al mondo. Purificare la casa da questi elementi tossici ti consente di respirare aria pulita. Ma i suoi benefici non sono finiti qui.

La scienza è stata in grado di dimostrare che questa meravigliosa pianta ha una funzione addirittura terapeutica: sapevi che è in grado di guarire lesioni e cicatrici? Ricca poi di polisaccaridi che fanno parte del gruppo idrocolloidale, questi ultimi sono regolatori e stabilizzatori dell’umidità nell’epidermide, aiutando quest’ultima ad essere anche più viscosa.

Ottima soluzione quindi per chi soffre di pelle sensibile, facilmente irritabile e secca. Insomma, come puoi vedere, se possiedi questa pianta che ha delle proprietà straordinarie e addirittura miracolose, hai sicuramente un tesoro in casa di cui prenderti cura.

Della sua bellezza, poi ne vogliamo parlare? È una pianta davvero bella, le sue foglie appuntite e lunghe che possono essere di un verde intenso o addirittura anche bianchine a seconda della specie, rendono la pianta ragno anche esteticamente carina.

Non è poi troppo grande, non supererà mai i 75 cm di altezza. In primavera, dà il meglio di sé: dai suoi steli spunteranno dei piccoli fiori bianchi, profumati e delicati.

Soffermiamoci però per un momento sulla sua caratteristica principale. Studi scientifici hanno dimostrato che il cosiddetto “Fiocco d’amore” è tra le principali piante purificatrici, in grado addirittura di assorbire fino al 95% di monossido di carbonio presente nell’aria.

Inoltre, è in grado di rimuovere anche la formaldeide che si trova sulle pareti e sui pavimenti. Ti sveliamo anche un’altra piccola curiosità, lo sai che le sue foglie possono essere utilizzate per tè o infusi? Insomma, ha delle proprietà davvero innumerevoli.