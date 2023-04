Se possiedi ancora questa radio d’epoca in cantina sei ricco sfondato: quanto vale

Hai questa radio d’epoca in cantina? Allora è bene farla valutare, perché potrebbe valere tantissimi soldi.

È possibile che accada di trovarsi tra le mani una radio d’epoca oppure che sia una eredità lasciata dai nonni. Oltre ad essere un oggetto vintage di sicuro interesse e fascino, queste radioline possono anche valere tantissimi soldi. Se funzionanti e ben tenute, ci sono dei collezionisti e antiquari che farebbero di tutto pur di averle. Spesso e volentieri in casa e in cantina si nascondo dei piccoli tesori dal valore inestimabile, non solo affettivo ma anche come importo.

Radio d’epoca, qual è il loro valore?

Le radio d’epoca sono tantissime e i collezionisti le stanno cercando. Le tipologie sono differenti e nelle cantine dei nonni si potrebbero nascondere dei tesori inaspettati. Quante volte un semplice oggetto vintage, oggi, può fruttare non pochi soldi grazie all’attenzione degli antiquari e dei collezionisti? Ci sono delle radio vintage in ottimo stato di conservazione che vengono valutate anche molti soldi, così come le monete e altri oggetti usati dagli avi.

Il primo consiglio è ovviamente di non buttare mai via nulla, senza che prima sia stata fatta una valutazione da parte di un esperto. La radio vintage regalata dal nonno, non ha solo un valore affettivo. Ce ne sono alcune che possono essere vendute sino a 6mila euro, come si nota anche sui siti di aste e vendita.

Per fare qualche nome, una RR126 del 1960 del marchio Brionvega si valuta sino a 3.000 euro. Ovviamente originale e in ottimo stato di conservazione, ancora meglio se funzionante a tutti gli effetti. La classica radiolina Sanyo che dava le notizie e commentava le partite, viene considerato come un vero gioiello vintage dal valore di 1.200 sterline inglesi.

Radio dei nonni: una eredità che vale tantissimi soldi

Ci sono delle radio vintage, primi modelli, che se in ottimo stato di conservazione e funzionanti con tutti i pezzi originali possono valere alche oltre i 30mila euro. Sono rarissime e spesso e volentieri non tutte le caratteristiche citate.

Ci sono quei nonni e zii che hanno conservato questo cimelio vintage in maniera ottimale, la radio inoltre si presenta bene e ha ancora tutti i pezzi a disposizione originali del produttore. Se in più funziona, per i collezionisti è un sogno che si avvera.

Ci sono anche i modelli che vengono valutati meno soldi, ma comunque da considerare.

Una Grundig Satellit 2000 degli anni settanta, può valere sino a 250euro sempre in ottimo stato di conservazione. Da considerare anche la RF45 sempre della stessa marca, con un valore che arriva sino a 50 euro. Come anticipato, alcuni modelli possono superare anche cifre con tanti zeri, ma i fattori che vengono considerati non possono essere sottovalutati.

Si parte dallo stato di conservazione, arrivando ai pezzi originali sino al funzionamento.