Se lo fai prima del lavaggio prolunghi la vita della lavatrice di 10 anni

Quando la lavatrice si rompe del tutto e siete costretti a cambiarla, probabilmente avrete sbagliato qualcosa, infatti, esiste un metodo per far durare questo elettrodomestico più a lungo possibile, con questo trucchetto potrebbe durare anche più di 10 anni: scopriamo di più.

Prima di svolgere qualsiasi faccenda domestica, è bene conoscere ogni trucchetto. Usare la lavatrice è molto facile, però mantenerla in maniera impeccabile è molto difficile. Vi dovete occupare della lavatrice quasi ogni volta che la utilizzate, altrimenti potreste compromettere il suo corretto funzionamento. Quindi, come possiamo far durare la lavatrice tantissimo tempo? Vi sveliamo un rimedio infallibile: scopriamo come fare.

Lavatrice, così la farai durare per sempre

La lavatrice è senza dubbio l’elettrodomestico più importante che abbiamo in casa e per mantenerla sempre in maniera impeccabile è necessario curarla alla perfezione grazie ad alcuni accorgimenti. In questo modo durerà molto di più e non solo, il bucato risulterà sempre pulito ed igienizzato.

I residui di detersivo favoriscono il calcare e la muffa, proprio per questo, fatevi aiutare da un ingrediente naturale ed efficace, stiamo parlando dell’aceto bianco che oltre ad eliminare ogni cattivo odore disinfetterà la lavatrice grazie alla sua potente azione pulente.

Devi solamente versare un po’ di aceto bianco all’interno della vaschetta dell’ammorbidente e fare un lavaggio a vuoto a 90°. Questa procedura deve essere svolta regolarmente. Inoltre, grazie all’aiuto di una spugna, pulisci sempre il cassetto del detersivo, perché potrebbero esserci dei residui di detersivo.

Ma per prolungare la vita della lavatrice devi svolgere un’operazione molto importante. Va eseguita sempre prima di ogni lavaggio: scopriamo di cosa si tratta.

Prima del lavaggio esegui questa operazione: salverai la tua lavatrice

Non tutti sanno che prima di utilizzare la lavatrice, è necessario, svolgere una piccola operazione che in pochi conoscono. Ovvero, bisogna sempre controllare le tasche dei vestiti prima di metterli in lavatrice. In questo modo, la tua lavatrice durerà molto più tempo. E’ importante, perché alcuni oggetti estranei potrebbero danneggiare l’elettrodomestico e anche il tuo bucato.

Quindi, ricordati sempre di controllare ogni tipo di tasca dei tuoi indumenti, tastali per bene e svuota tutte le tasche. E’ un passaggio fondamentale, che non puoi proprio evitare di fare. Inoltre, tieni a mente un altro accorgimento. Dopo ogni ciclo di lavaggio, ricordati di aprire sempre lo sportello della lavatrice.

L’umidità dei vestiti può portare alla formazione del calcare e della muffa. Un disagio non da poco, proprio per questo, si consiglia di far arieggiare l’oblò per almeno mezz’ora dopo ogni lavaggio. L’aria non permetterà che l’umidità si depositi all’interno della lavatrice. Grazie a tutti questi accorgimenti e consigli, la tua lavatrice durerà per molti anni. La manutenzione di questo elettrodomestico è molto importante e va eseguita regolarmente.