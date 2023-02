Se in tasca possiedi questa moneta da 1 euro prepara i bagagli: vale 20.000 euro

Se si è in possesso di questa moneta di 1 euro possiamo diventare ricchissimi. Ecco i dettagli per scoprire se ce l’abbiamo.

Nel nostro portafoglio abbiamo spesso oltre le banconote anche delle monete e non tutti sanno che alcuni di questi, sebbene molto snobbate, possono valere una fortuna e riempire le nostre tasche.

Questo accade perché su alcune monete, ci sono degli errori di conio che le fanno diventare rare e molto quotate da parte dei collezionisti che sarebbero disposti a sborsare ingenti somme di denaro pur di possederne una.

Moneta: ecco quella che potrebbe farci guadagnare 20.000 euro

Altre monete invece, non hanno errori di conio ma sono rare proprio per via della loro rarità. Si tratta di monete che non si trovano facilmente in giro e sono state messe in circolazione solo per un determinato periodo.

Si chiamano commemorative perché raffigurano un personaggio, un evento o un monumento e sono state utilizzate per un breve periodo e non vengono più realizzate dalla zecca di stato.

Una delle più ricercate, è la moneta da 1€ del Vaticano che raffigura Papa Giovanni Paolo II e può essere valutata fino a 100€ così come quella che è stata messa in circolazione nel 2005 anno della morte del Pontefice chiamata Sede Vacante.

Le monete da un euro così come quelle da due, spesso raffigurano momenti storici, basti pensare che quest’anno, nel 2023 in occasione degli 80 anni dalla nascita di Raffaella Carrà, per omaggiare il suo ricordo, verrà coniata una moneta con il suo volto.

Non sappiamo in quante quantità verranno messe in circolazione e fino quando verranno coniate, ma ancor prima di uscire dalla zecca di stato, sono in tanti coloro che non vedono l’ora di possederne una.

Come riconoscerla

Ebbene, bisogna stare attenti alle monete che abbiamo in mano, perché la regola vuole che su ognuna di esse ci siano delle caratteristiche fondamentali e che ci siano dei segni obbligatori.

Sulle monete di un’euro, ad esempio, troviamo oltre l’uomo vitruviano di Leonardo, anche l’anno di conio e una R che rappresenta la zecca di Stato ed è molto evidente e qualora manchi abbiamo tra le mani un tesoro.

Infatti, in circolazione, sono state messe qualche anno fa, delle monete da un euro che non hanno nella parte posteriore la R della zecca di Stato e proprio per questo errore furono richiamate.

Ma non tutti hanno ceduto la moneta e quindi a distanza di molti anni, è diventata un pezzo unico e sui siti di aste come ebay e tanti altri, è possibile trovarla a dei prezzi esorbitanti che ci faranno girare la testa.

Alcuni collezionisti, sono disposti a sborsare anche 20.000 euro pur di entrare in possesso di questo pezzo da 90 per arricchire la loro collezione e avere tra le mani una moneta coniata in modo errato.

Quindi, quando ci danno il resto o quando stiamo per pagare, è sempre meglio guardare bene la nostra moneta, perché potremmo aver ricevuto un tesoro nelle nostre mani o in caso contrario, staremo per dare una moneta che vale più del suo valore.