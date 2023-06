Se fai questo l’orchidea fiorirà per un anno intero: lo consigliano pure i vivaisti

By

Se fai questo l’orchidea fiorirà per 12 mesi. Ecco la ricetta naturale che restituirà nuova vita alla tua pianta.

Hai un’orchidea che fatica a fiorire? Non temere, ecco la soluzione che aspettavi da tempo. Se fai questo la tua pianta fiorirà per un anno intero.

Orchidee, caratteristiche, cura e curiosità

Le orchidee, conosciute scientificamente con il nome anche di Orchidaceae, sono piante monocotiledoni con cioè un solo cotiledone (foglia primordiale) nell’embrione. Esistono più di 25 mila specie di questo fiore oltre a numerosi ibridi.

Sebbene siano originarie dei paesi tropicali, la loro incredibile adattabilità ha fatto sì che queste piante oggi possano crescere bene davvero in ogni angolo del mondo.

Oggetto di studio da parte dei ricercatori che sono convinti delle proprietà benefiche di questa pianta per l’ecosistema naturale, le orchidee attirano l’attenzione per le loro foglie particolari e per i colori accesi e vivaci.

A differenza di altri fiori, esse producono nettare in autonomia, sostanza questa molto apprezzata dagli impollinatori naturali come le api. Esistono però anche delle specie autogame che non producono cioè il nettare ma ugualmente producono semi.

Le orchidee sono piante dette perenni o epifite che crescono cioè letteralmente su altre piante senza però danneggiarle o rubare loro nutrienti essenziali alla sopravvivenza. Sebbene sia una pianta che si adatta a tutte le temperature e a diversi tipi di terreno, non è ugualmente semplice prendersi cura di essa.

La fioritura avviene all’incirca una volta all’anno o due nel caso di specie ibride. Eppure, non è detto che essa possa sempre verificarsi. Se la tua orchidea fatica a fiorire o se vuoi una fioritura che duri a lungo, abbiamo allora la soluzione che fa al caso tuo.

L’orchidea fiorirà per un anno intero se fai questo

La tua splendida orchidea fiorirà per un anno intero se realizzi questa ricetta. Semplice da preparare e soprattutto molto economica, ti garantirà risultati incredibili. Quest’oggi imparerai a creare un integratore organico che aiuterà i fiori a crescere, sbocciare, brillare e sopravvivere addirittura per 12 mesi!

Per realizzare questa ricetta avrai bisogno di 4 spicchi di aglio. L’aglio è un ingrediente naturale davvero incredibile e con comprovati benefici per le piante, soprattutto quelle d’appartamento.

Gli spicchi d’aglio contengono una grande quantità di antiossidanti, acidi organici e oli essenziali che nutrono il terreno, contribuiscono alla fioritura della pianta e ne rafforzano il sistema immunitario.

Versa i tuoi spicchi di aglio adeguatamente sbucciati in una bottiglia dal collo lungo all’interno della quale verserai 1,5 litri di acqua. Lascia l’aglio in ammollo per 24 ore e poi filtra la soluzione in un recipiente graduato.

L’acqua all’aglio protegge il terreno delle orchidee e favorisce la crescita delle piante. Ma non solo, essa ripristina anche la cosiddetta densità fogliare proteggendo l’orchidea da parassiti e fitopatie varie.

Usa questo fertilizzante naturale una volta ogni 3 settimane bagnando adeguatamente il terreno della tua pianta e preparati a vedere qualcosa di incredibile: con questo trucco l’orchidea fiorirà per un anno intero!

In un altro recipiente, unisci a 2 bicchieri di acqua 1 cucchiaio di latte. Mescola la soluzione ed immergi in essa un dischetto di cotone con il quale andrai a pulire le foglie della tua pianta. Devi sapere che le proteine del latte proteggono la tua orchidea dall’attacco di parassiti e funghi pericolosi donando alle foglie inoltre una lucentezza incredibile.

Con questi due trucchi, potrai prenderti adeguatamente cura della tua pianta che non solo fiorirà per un anno intero ma che sarà davvero sana e forte per un lungo periodo di tempo.

Altri consigli per prendersi cura al meglio di un’orchidea

I trucchi che ti abbiamo svelato faranno in modo di garantire una fioritura annuale alla tua orchidea ma soprattutto tanta salute. Tuttavia, ci sono anche altri consigli che dovresti seguire per fare in modo che la tua splendida pianta possa vivere il più a lungo possibile.

Secondo i vivaisti, per prendersi cura al meglio di un’orchidea è necessario che:

abbia un terreno poroso ma ben idratato per crescere bene;

sia esposta al sole ma non a contatto diretto con i raggi solari che potrebbero bruciare le foglie;

le sue radici non anneghino in ristagni d’acqua altrimenti finiscono per diventare marce e causare la morte della pianta;

il suo terreno sia concimato con compost naturale.

A questo proposito, ti diciamo che non solo l’aglio è un ingrediente naturale che fertilizza in modo incredibile la tua pianta ma ci sono anche altri prodotti che fanno altrettanto.

I gusci di uova per esempio, ricchi di calcio e fosforo, aiutano l’orchidea a fiorire e le radici ad irrobustirsi. Anche il bicarbonato di sodio concima benissimo il terreno ma in questo caso attenzione al dosaggio: troppo sodio potrebbe provocare danni anche piuttosto seri alla pianta. 2 soli cucchiai disciolti in mezzo litro di acqua ti permetteranno di realizzare un fertilizzante naturale più che valido.