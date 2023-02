Se fai parte di questi segni zodiacali preparati a vivere giorni pieni di delusioni

Brutte notizie per questi segni zodiacali! Il mese di febbraio non sembra brillante. Sfortunatamente, non saranno al top.

Questo mese, che è sotto il segno dell’amore, non sarà molto vantaggioso per alcuni segni dello zodiaco, ecco per quali.

Per quali segni zodiacali ci sono cattive notizie a febbraio

Scopri i segni dello zodiaco che accumuleranno cattive notizie durante questo mese di febbraio. Giove in Ariete fino al 16 maggio e il transito di Mercurio in Acquario il 12 febbraio potrebbero metterli in una situazione di svantaggio.

Nonostante un buon inizio di febbraio, i rappresentanti di questi segni zodiacali avranno difficoltà. Ricorderanno a lungo questo mese catastrofico! Le cattive notizie seguiranno e saranno sopraffatti dalle loro emozioni.

Gemelli

Dovranno affrontare molti imprevisti e non sapranno come agire! È il caso dei nativi Gemelli che saranno perseguitati dalla sfortuna. Il transito di Mercurio in Acquario e la stagione dei Pesci saranno negativi per questo segno d’Aria. I Gemelli non saranno molto fortunati e rimpiangeranno profondamente questo periodo.

Emotivamente, saranno molto instabili e non saranno in grado di prendere le giuste decisioni. Purtroppo non è tutto! Febbraio sarà un mese impegnativo per loro. Durante questo mese catastrofico, tutto cambierà letteralmente per i Gemelli. Affronteranno diverse sfide, sia professionali che personali.

Ciò avrà un grande impatto su di loro e saranno sopraffatti dalle loro emozioni. Le loro decisioni sbagliate avranno un impatto sul loro futuro e avranno difficoltà a riprendersi . Inoltre, potrebbero sperimentare una certa tensione sul posto di lavoro con un certo collega, il che renderà febbraio un mese davvero da incubo!

Questo periodo li spingerà a mettersi in discussione per mettere le cose in prospettiva e mantenere la calma. Infine, i Gemelli si prenderanno il tempo per pensare meglio prima di prendere una decisione incerta.

Gli due segni sfortunati secondo l’oroscopo

Sagittario

I Sagittari vivranno un mese di febbraio molto difficile. I prossimi giorni saranno segnati da grandi problemi per i nativi di questo segno di Fuoco. Soprattutto nelle loro relazioni personali, i Sagittari diventeranno più sospettosi, rigidi e talvolta freddi.

Non vorranno più mantenere stretti legami con i loro colleghi di lavoro e saranno sempre sulla difensiva con il loro partner. Diventeranno meno cordiali sul lavoro e non esiteranno a mancare di rispetto a certi collaboratori. Questo comportamento negativo non li favorirà. Chi vorrebbe uscire con qualcuno con così tanta energia negativa? Nessuno!

Di conseguenza, i Sagittari metteranno in pericolo la loro relazione sentimentale. Dando per scontato il loro partner, potrebbero ritrovarsi soli. Senza alcuna esagerazione, i Sagittari crederanno di non avere nulla da rimproverarsi e non potranno fare un passo indietro. Questo potrebbe porre fine alla loro relazione che è durata diversi anni.

Acquario

Il mese di febbraio non sarà facile per l’Acquario, poiché sperimenteranno la loro parte di problemi. Con il posizionamento delle stelle, i nativi di questo segno d’Aria dovrebbero ricevere molte energie negative. Pertanto, il transito di Giove in Ariete non sarà loro affatto favorevole e i prossimi giorni saranno sinonimo di procrastinazione.

Rimanendo inattivi, penseranno e penseranno tutto il giorno. Questo comportamento li congelerà, facendogli perdere la fiducia in se stessi e affogare nella pigrizia. Nonostante le molte opportunità, non faranno le scelte giuste. È meglio che prendano consiglio dai loro amici e smettano di farsi ingannare dalla loro testardaggine.

Gli Acquari dovranno quindi fare un passo indietro e lavorare su se stessi per lasciarsi alle spalle i vecchi demoni. Questo mese sarà sicuramente difficile ma li aiuterà a trascorrere i successivi sotto migliori auspici.