Scossa di terremoto di 3.7 a Siena, gente in strada in Valdelsa

Una scossa di terremoto si è registrata pochi minuti fa in provincia di Siena. Di magnitudo 3.7, con epicentro a Poggibonsi, è stata sentita anche a Firenze ed Arezzo. La Protezione Civile non ha segnalato feriti tra la popolazione, ma degli intonaci del Duomo di Siena sono crollati. La scossa è arrivata a pochi minuti dall’avvio del test IT-Alert, ovvero il nuovo sistema di allerta pubblico che prevede l’invio di messaggi sui cellulari della popolazione residente.

Panico nel Senese per una scossa di terremoto di magnitudo 3.7. L’epicentro del terremoto è stato individuato a Poggibonsi, in provincia di Siena. Grande paura tra gli abitanti della zona, con persone che in Valdelsa si sono riversate in strada. Per precauzione i musei del capoluogo toscano rimarranno chiusi oggi e domani. La Protezione Civile ha fatto sapere di non aver riscontrato per ora alcun danno a persone, anche se degli intonaci del battistero del Duomo di Siena sono crollati. La città del Palio era stata già interessata lo scorso febbraio da uno sciame sismico protrattosi per giorni. Il Duomo è stato evacuato, e nelle prossime ore verranno eseguiti dei controlli per valutare se anche all’interno si siano verificati dei crolli. Il presidente della Regione Toscana sta monitorando in prima persona l’evolversi della situazione. Chiuse per precauzione anche alcune strade del centro cittadino a macchine e pedoni.

Scossa di Terremoto a Siena, crollati gli intonaci del Duomo

Fortunatamente, stando ai primi riscontri della Protezione Civile, non si registrano danni a cose o persone, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata poco dopo le 12 nel Senese. L’epicentro è stato individuato a Poggibonsi, a 10 km di profondità. Il fenomeno è stato sentito distintamente dagli abitanti, al punto che molti cittadini in Valdelsa si sono riversati nelle strade.

“Sentiti i comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa. Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici” ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in costante contatto con la sala operativa regionale.

Per ironia della sorte, la scossa si è avvertita pochi minuti dopo l’avvio del test di IT-Alert, il nuovo sistema d’allarme pubblico, con invio di messaggi sui cellulari della popolazione regionale.

Per precauzione a Siena alcune strade sono state inibite ad auto e persone, e anche i musei cittadini rimarranno chiusi oggi e domani: “Avvertita oggi anche nel territorio comunale una scossa di terremoto. Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, mercoledì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone” si legge sul sito ufficiale del Comune.

Tuttavia, alcuni intonaci del battistero del Duomo senese sono crollati, e dopo averlo evacuato, verranno eseguiti dei controlli al suo interno per controllare che non ci siano stati ulteriori danni alla struttura.