Scordati della tinta, questo nasconde tutti i capelli grigi nell’arco di 10 minuti

La tinta non è l’unico modo per nascondere i capelli grigi. C’è un ingrediente naturale dalle proprietà portentose. Vediamo quale.

Per nascondere i capelli grigi, molte persone sono costrette a rivolgersi al parrucchiere o a metodi chimici fai da te. Vediamo come farne a meno.

Tinta per capelli grigi

Coprire i capelli grigi con la tinta, per molte persone è una necessità. Non solo perché i capelli grigi fanno rima con anzianità ma anche per avere più sicurezza in se stessi. Per questo motivo, si ricorre a prodotti chimici che coprono sì ma che, spesso, possono indebolire il capello e fargli perdere il suo colore originale.

Per questo, una volta al mese o meno, si ricorre irrimediabilmente al parrucchiere di fiducia o a prodotti casalinghi fai da te comprati al supermercato che, non sempre, mantengono ciò che promettono.

Per camuffare i capelli grigi, per fortuna, oltre la tinta, esiste un rimedio naturale che è già presente nelle nostre case. Per scoprire di quale ingrediente naturale stiamo parlando, ti consigliamo di continuare a leggere.

L’ingrediente naturale da utilizzare

Molto utilizzato in cucina, l’olio di cocco può essere utilizzato anche sulla propria chioma. Esso è un olio vegetale ottenuto dalla polpa o dalla copra del cocco. Ha diverse proprietà benefiche ed è ampiamente utilizzato oltre che in cucina, anche in cosmetica e come rimedio naturale.

L’olio di cocco contiene acido laurico, che ha dimostrato di avere proprietà antimicrobiche e antifungine. Può aiutare a combattere i batteri, i funghi e i lieviti sulla pelle. Questi acidi possono anche avere un’azione stimolante, protettiva ed idratante sui follicoli. In questo modo, stimola la crescita dei capelli in modo sano.

Non tutti sanno, però, che l’olio di cocco può anche stimolare la pigmentazione dei capelli e, di fatto nascondere i capelli grigi senza usare una tinta. Come? Te lo spieghiamo di seguito.

In una ciotola, poni 3 cucchiai di olio di cocco. Aggiungi, poi, 2 cucchiai di olio essenziale di salvia. Trasferisci tutto in un pentolino che porrai sul fuoco. Soltanto così i due ingredienti potranno amalgamarsi alla perfezione. Dopo aver fatto raffreddare il composto, potrai applicarlo sui capelli con l’aiuto di un pennello o delle mani.

Raccogli i capelli e coprili con un telo o una cuffia. Il composto, infatti, dovrà rimanere in posa per tutta la notte. La cuffia ti eviterà di sporcare il cuscino. Al mattino lava i capelli come di consueto. Questa operazione andrà ripetuta almeno una volta alla settimana.

Oltre che come maschera, l’olio di cocco può essere usato in gocce, da applicare sulle radici dei capelli. In questo caso, dovrà restare in posa per un quarto d’ora circa e risciacquare come di consueto.