Scopre il tumore mentre è incinta, ma rifiuta la chemio per far nascere il suo bambino: Anna muore a 44 anni

Ha scoperto di essere malata mentre era incinta del suo terzo figlio, così ha deciso di non sottoporsi alle cure per fa nascere il suo bambino. Il piccolo è nato 6 mesi fa, ma pian piano le condizioni di sua madre sono peggiorate, fino al drammatico epilogo.

Questo pomeriggio si sono svolti i funerali di Anna Evgrafova, nata in Russia, ma residente da tanti anni ad Avezzano, dove lavorava come parrucchiera. Tanti i messaggi in ricordo di una persona buona e dolce, che ha scelto di mettere a repentaglio la sua vita, pur di salvare quella del figlio che portava in grembo.

Il coraggio di Anna Evgrafova

Una terza gravidanza e la felicità di diventare di nuovo mamma, spezzata dalla scoperta di un tumore. È in quel momento che Anna Evgrafova – 44 anni – ha compiuto una scelta piena di coraggio, di cui solo una madre è capace. Ha scelto di non sottoporsi alla chemioterapia, per salvare quella minuscola vita che portava in grembo. Nonostante il parere contrario dei medici, che hanno tentato in tutti i modi di dissuaderla, è andata dritta per la sua strada e sei mesi fa ha dato alla luce il suo bambino. Il piccolo è nato sano, ma le condizioni di sua madre sono andate via via peggiorando, fino a quando nei giorni scorsi si è spenta per sempre.

Anna Evgrafova ha perso la sua lunga battaglia contro un male incurabile, che l’ha portata via proprio mentre si affacciava alla vita il suo terzo figlio. La donna lascia un altro ragazzo di 17 anni, avuto da una precedente relazione, e un bambino di tre nato dall’incontro con l’uomo che era poi diventato il suo compagno di vita.

L’ultimo saluto alla mamma-coraggio

Nata in Russia, da anni viveva ad Avezzano, dove lavorava come parrucchiera e dove aveva imparato a farsi apprezzare da tutti per la sua profonda umanità e la sua dolcezza.

“Non potrò dimenticare mai la tua discrezione e la tua dolcezza… tante volte guardandoti ballare o incontrandoti per strada ho pensato fra me e me: “che donna bellissima!”. Un giorno mi facesti i capelli… e approfittammo di due chiacchiere davanti ad un caffè… Quanto sgomento in questo momento”

si legge in un post pubblicato in suo ricordo.

Questo pomeriggio, alle ore 15, si sono svolti i funerali di Anna Evgrafova nella Cattedrale di Avezzano. Alla cerimonia hanno preso parte decine di persone, che hanno voluto porgere l’ultimo saluto a questa giovane madre, strappata alla vita in un modo terribile.