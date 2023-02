Scoop in casa reale inglese, lui l’avrebbe tradita: eppure sembrava filare tutto liscio

Scoop dalla casa reale inglese: lui l’avrebbe tradita, eppure sembrava che il loro matrimonio fosse perfetto. Spunta l’amante famosissima nascosta fino ad ora.

Non è tutto oro ciò che luccica e i reali ce lo insegnano. Arriva lo scoop che lascia di sasso: lui avrebbe tradito lei con una donna famosissima. Ecco che sono i protagonisti di questo triangolo amoroso che sta facendo tremare il Regno Unito.

Scoop nella casa reale inglese

Gli appassionati delle royal families sono abituati. Ogni giorno i giornali danno scoop o indiscrezioni sui membri del casato più chiacchierato al mondo, ovvero i Windsor. Se fino ad ora, a tener banco sono stati i Grimaldi per via di alcuni rumors come i problemi di salute di Alberto prima, e le presunte gravidanza di Charlotte e Charlene poi, i riflettori ora sono tutti per la famosa casa reale britannica.

Come sappiamo, il prossimo 6 maggio 2023, il figlio della regina Elisabetta, in una cerimonia trasmessa in mondovisione, verrà incoronato ufficialmente reggente d’Inghilterra.

Sono dunque settimane queste ricche di impegni istituzionali ma anche particolarmente stressanti per il monarca che si ritrova a gestire situazioni importanti e talvolta scomode. Proprio dal Regno Unito arriva lo scoop che lascia tutti senza parole: il loro matrimonio messo in crisi da una donna famosissima. Lui l’avrebbe tradita proprio con lei.

Matrimonio in bilico: spunta l’amante famosissima di lui

Arriva l’indiscrezione dalla casa reale inglese che fa tremare la Royal Family. Il suo cuore batte per un’altra: stiamo parlando di Re Carlo che, a quanto pare, avrebbe avuto una relazione niente di meno che con la cantante internazionale Barbra Streisand.

Come abbiamo anticipato poc’anzi, il prossimo 6 maggio 2023 si terrà la cerimonia di incoronazione nel corso della quale il papà di Harry e William verrà decretato ufficialmente reggente d’Inghilterra.

I preparativi sono già iniziati, la lista degli ospiti è stilata e al primo posto, tra gli invitati più illustri, c‘è proprio la famosa cantante che Re Carlo conosce, pensate un po’, dal lontano 1974.

Proprio con lei si mormora che il marito di Camilla Parker avrebbe avuto anche un flirt focoso e passionale. Entrambi, sia il reale inglese che la cantante americana, hanno più volte e in rare ed esclusive interviste, parlato di questa amicizia particolare nata quando Carlo era ancora principe del Galles.

Stando a quanto raccontato proprio dal marito di Camilla Parker, il sovrano avrebbe incontrato la Streisand nel 1974, quando prestava servizio nella Royal Navy, in quel periodo stanziata in California, più precisamente a San Diego.

In quell’anno, Barbra che aveva già ottenuto successo con il film Funny girl, stava registrando il sequel della pellicola. Carlo, che si è sempre detto interessato anche alla fisicità dell’artista, avrebbe insistito per incontrarla.

Dopo una conversazione di soli 15 minuti tenutasi nel camerino di lei, tra i due sarebbe scattata la scintilla. Nessuno dei diretti interessati ha mai parlato di amore vero e proprio ma chi conosce da vicino entrambi, mormora invece di una liaison andata avanti anche per corrispondenza e durata più di un decennio.

Addirittura, l’artista avrebbe trascorso del tempo a palazzo reale ricevendo in omaggio dall’allora Principe Carlo, anche dei fiori colti proprio nel giardino di Buckingham Palace. Ebbene, la famosa cantante sarà presente alla cerimonia di incoronazione.

Finalmente i due ex amanti si rincontreranno. Non l’ha presa affatto bene Camilla che pare essere particolarmente gelosa della cantante hollywoodiana. La ex Duchessa di Cornovaglia ha davvero tanti pensieri per la testa.

Solo qualche ora fa, è risultata positiva al Covid ed è stata dunque costretta a disdire tutti gli impegni fissati in agenda. Ora poi la preoccupazione di doversi incontrare, tra qualche mese, con la donna che in passato ha fatto perdere la testa al marito, è per lei una ulteriore fonte di preoccupazione.

Camilla teme forse di perdere la corona? Intanto tra i corridoi di palazzo si dice che Re Carlo sia in trepidazione e che non veda l’ora di riabbracciare la Streisand.