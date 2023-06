Scontro fra treni in India, almeno 150 morti

È di almeno 150 morti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in India poche ore fa, dove due treni hanno impattato nello stato dell’Odisha.

Non sono stati forniti dati chiari circa i feriti, alcuni quotidiani locali infatti parlano di 500, altri di 850, ad ogni modo è stata una tragedia terribile dovuta al deragliamento di alcune carrozze. È una lotta contro il tempo da parte dei soccorritori e delle forze dell’ordine impegnate sul luogo, perché si teme che sotto i vagoni siano intrappolati circa 200 passeggeri.

Nello stato orientale dell’Odisha, in India, due treni si sono scontrati perché delle carrozze di uno dei due sono uscite fuori dai binari finendo sul lato opposto. Inizialmente si parlava di 50 morti ma quando avvengono questi incidenti il bilancio tende a peggiorare velocemente e infatti le ultime informazioni parlano di almeno 150 morti.

Ci sono anche tanti feriti e questo dato, ancora non certo, potrebbe salire perché ci sono tanti passeggeri ancora intrappolati sotto i vagoni che si sono ribaltati e accatastati uno contro l’altro.

L’incidente è avvenuto nella stazione di Balasore e sono circa 100 i soccorritori impegnati nella zona per le operazioni di salvataggio, che dureranno almeno fino a domani mattina. Un portavoce del governo ha comunicato che sono stati allertate tutte le grandi strutture sanitarie governative per assistere i feriti, intanto le autorità hanno già annunciato che ci sarà un risarcimento per le vittime.

Alle loro famiglie sono arrivate le condoglianze del segretario generale di Stato e del premier iraniano Modi, che si è detto addolorato e su Twitter ha dedicato alcune parole per le famiglie, per i feriti e per chi ha perso la vita.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023