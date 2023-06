Scomparsa di Emanuela Orlandi, 40 anni di misteri e depistaggi

Esattamente quarant’anni fa si perdevano per sempre le tracce di Emanuela Orlandi. Il 22 giugno 1983 è una data entrata di diritto nella storia del nostro Paese.

Un giorno che ha scosso l’Italia e ha dato inizio a una delle vicende più oscure della cronaca nazionale. Da allora, il caso di Emanuela Orlandi è rimasto un mistero irrisolto, un cold case come lo chiamerebbero gli americani. Ha alimentato le teorie del complotto, i dubbi e le ombre sulle grandi istituzioni. Che cosa resta oggi? La storia di una giovane adolescente che, forse, ha sacrificato la sua esistenza per inconfessabili giochi di potere.

I rinvii della nuova Commissione Parlamentare d’Inchiesta

Nella giornata di ieri, poi, proprio alla vigilia dell’anniversario della scomparsa, è stata rinviata ancora una volta la discussione per la Commissione parlamentare d’inchiesta finalizzata a far luce sulla sparizione non solo di Emanuela Orlandi, ma anche di Mirella Gregori. Difatti, la stessa era tornata nella giornata di ieri in discussione all’esame della prima Commissione Affari Costituzionali del Senato. Di conseguenza, la decisione e l’eventuale votazione circa gli emendamenti presentati in ordine alla durata della Commissione stessa sono slittati ancora una volta di una settimana.

L’appello a Papa Francesco e l’Angelus della domenica

Intanto, proprio la famiglia Orlandi ha fatto una richiesta specifica a Papa Francesco. “Il Papa ricordi Emanuela all’Angelus”. I familiari della cittadina vaticana, quindi, hanno chiesto al sommo pontefice di spendere parole per sua terribile vicenda. Dal canto suo, la Santa Sede nelle ultime ore ha fatto sapere che gli atti della nuova indagine sul caso Orlandi sono stati trasmessi dal Promotore di Giustizia Vaticano Alessandro Diddi alla Procura di Roma. Questa la comunicazione del funzionario pontificio: “Nei mesi scorsi abbiamo raccolto tutte le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano e della Santa Sede, anche cercandone attestazione tramite conversazioni con i responsabili di alcuni uffici all’epoca dei fatti”. La parola, quindi, passa ora alla magistratura dello Stato italiano.

Il 22 giugno 1983, Emanuela scompare

Emanuela Orlandi, figlia di un dipendente vaticano, aveva solo quindici anni quando scomparve misteriosamente. Era il 22 giugno 1983, quarant’anni fa, e si stava dirigendo verso casa dopo una lezione di flauto presso il conservatorio di musica di Roma.

La sua scomparsa avvenne nel cuore della capitale italiana, nei pressi di Piazza Sant’Apollinare. Quel giorno, Emanuela semplicemente svanì nel nulla, lasciando dietro di sé una famiglia disperata e un’intera nazione letteralmente sospesa.

Le prime indagini e le falle del sistema chiamato giustizia

Le prime indagini si concentrarono sul sequestro a scopo di estorsione, ipotizzando che Emanuela fosse stata rapita per ottenere un riscatto. Tuttavia, ben presto emersero altre teorie del complotto che coinvolgevano gli alti prelati e le organizzazioni criminali. Alcuni suggerirono che Emanuela potesse essere stata coinvolta in affari loschi all’interno dello Stato della Città del Vaticano, mentre altri sostennero che il suo rapimento poteva essere stato un modo per influenzare i rapporti tra l’Italia e la Santa Sede.

La scomparsa di Emanuela Orlandi come un vicolo cieco

Le indagini ufficiali si scontrarono presto con ostacoli e difficoltà. Testimonianze confuse, false piste e segnalazioni contraddittorie hanno reso impossibile, almeno ufficialmente, la ricostruzione degli eventi legati alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Le autorità si sono trovate nel tempo di fronte a un labirinto di informazioni e ipotesi, senza riuscire a trovare una spiegazione definitiva. Inoltre, la mancanza di progressi nelle indagini e la scarsa trasparenza da parte delle istituzioni a vario titolo coinvolte, hanno fatto sorgere dubbi e sospetti anche sulla correttezza delle procedure investigative. Dubbi che permangono ancora oggi.

Ogni anno scompaiono migliaia di persone in Italia

La storia di Emanuela Orlandi ha anche sollevato interrogativi più ampi sulla questione delle persone scomparse in Italia. Il suo caso è diventato un simbolo delle inefficienze del sistema giudiziario nel trattare tali casi, portando alla luce la necessità di una maggiore trasparenza, competenza e impegno nelle indagini sulle sparizioni. Che ogni anno sono in migliaia nel nostro Paese, con dati confermati anche pubblicamente sul sito del Ministero dell’Interno. Ma nonostante i numeri restano dimenticate da tutti.

La famiglia di Emanuela non si arrende

Nonostante gli anni trascorsi, i familiari di Emanuela Orlandi non hanno mai smesso di lottare per la verità. Tutti hanno affrontato numerose sfide, subìto minacce ed intimidazioni, in particolare Pietro Orlandi.

Ma mai si sono fermati dinnanzi ad un obiettivo che ormai si identifica con la loro ragione di vita: il perseguimento della giustizia per la loro amata figlia e sorella.