Scollatura troppo ampia, come stringerla senza l’aiuto dei sarti: è semplicissimo

Scollatura troppo ampia? Ecco come stringerla senza dover necessariamente ricorrere all’aiuto della sarta. È davvero semplicissimo anche per chi non è bravo nell’arte del cucito.

Hai comprato una maglia o una casacca con una scollatura troppo ampia? Nessun problema! Se proprio non ti piace indossarla in questo modo, puoi modificarla con le tue mani. Impara questo metodo e dimentica il numero della sarta: risparmierai soldi e tempo.

Dimmi che corpo hai e ti dirò cosa indossare

Vestirsi non è così semplice come può sembrare. Sebbene sia qualcosa che tutti facciamo tutti i giorni, per chi vuole essere impeccabile è invece una sfida quotidiana contro se stessi e lo specchio.

Il modo di vestire dice tanto di una persona. Chi è insicuro del proprio corpo, per esempio perché ha qualche chilo in più, tende a preferire capi scuri o larghi.

Invece chi ha un incarnato pallido, sa benissimo che indossare abiti troppo accesi o colorati non fa altro che accentuare il colorito chiaro della pelle. Chi ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, indossa invece abiti che esaltano queste particolarità fisiche.

Chi ha le spalle strette preferisce infine abiti o maglie scollate per esaltare la propria figura. Insomma, il modo in cui ci vestiamo ci racconta anche agli altri. Non tutti però si vestono indossando solo ciò che può valorizzare il proprio corpo. Spesso si scelgono abiti anche semplicemente perché ci piacciono, a prescindere se esaltano o meno la nostra figura.

Altre volte, facciamo invece semplicemente degli acquisti sbagliati. Come rimediare in questi casi? Per esempio, hai acquistato quella maglietta davvero carina ma non credi di poterla indossare per via della scollatura troppo ampia?

Non preoccuparti! Continua a leggere per scoprire come risolvere il problema. Con questo metodo potrai dimenticare il numero del sarto: sarai capace di fare tutto da sola e di indossare quel capo che tanto ti piace.

Scollatura troppo ampia, come risolvere il problema?

Hai acquistato o ti hanno regalato una maglietta o una canotta davvero carina ma che non hai intenzione di indossare perché ha una scollatura troppo ampia? Non riporla subito nell’armadio!

Oggi imparerai a fare qualcosa di incredibile che ti consentirà di sfoggiare il tuo capo preferito esaltando la tua figura! Come fare dunque per risolvere il problema della scollatura eccessiva?

Vediamolo insieme. Prendi una stoffa dello stesso colore della maglia o canotta da modificare e inizia a realizzare un primo dettaglio per la parte anteriore del capo in questione.

Prendi un righello e decidi di quanto vuoi ridurre la scollatura e con un gessetto traccia il profilo sulla stoffa. Ritaglialo e mettilo da parte. Fai la stessa cosa realizzando ora il secondo dettaglio per la parte posteriore della maglietta, seguendo i medesimi passaggi.

A questo punto, unisci i due dettagli realizzati, l’uno sull’altro, con l’aiuto della macchina da cucire. Pratica con una forbice dei piccoli taglietti all’interno e infine passa sull’intera stoffa il ferro da stiro per far sì che i due dettagli siano ben incollati. Passa il tutto sempre sotto la macchina da cucire.

Ciò che viene fuori è un colletto che dovrai poi andare a cucire proprio in corrispondenza della scollatura troppo ampia presente sulla tua canotta o maglietta. Ecco fatto, problema scollatura risolto.

Come puoi vedere, non c’è bisogno di recarsi dalla sarta per questa aggiustatura che non solo non richiede troppo tempo ma nemmeno tanta esperienza né bravura. Con questo sistema puoi dimenticarti di chiamare il sarto: potrai aggiustare e decidere tu che scollatura indossare.

Un’altra tecnica che ti può tornare molto utile è anche questa. Con indosso la maglia che vuoi modificare, prendi i due punti più larghi presenti sul centro della maglia, 5 cm a destra e 5 cm a sinistra e piegali di 1 cm.

Metti degli spilli per non perdere le pieghe fatte: potrai constatare la presenza di alcune pinces che vanno sul seno. Fissale sempre con degli spilli. Con l’aiuto della macchina da cucire, cuci per bene i punti in cui sono posizionati gli spilli. Fatto. Avrai ottenuto non solo una scollatura ridotta ma anche una maglia con una forma diversa per via delle pinces che avrai provveduto a cucire.

Se vuoi abbellire ancora di più il tuo capo, puoi decidere di cucire anche qualche dettaglio particolare come un merletto o un colletto di fiori, accessori questi che puoi trovare tranquillamente in merceria.

Se invece non sei bravissima con il taglio e il cucito, c’è una soluzione ancora più semplice: cucire sotto la scollatura un quadrato di stoffa dello stesso colore della maglia da indossare.