Sciopero nazionale dei trasporti, a rischio bus e metro in diverse città italiane

Oggi, 24 luglio 2023, il territorio italiano dovrà confrontarsi con l’ennesimo sciopero dei trasporti. Questa volta avrà la durata di quattro ore quasi su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi eccezionali avrà la durata di 24 ore. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro l’assenza di sicurezza per i dipendenti, i salari minimi, le privatizzazioni selvagge, gli appalti e subappalti frequenti che stanno rovinando l’intero settore.

A Palermo e Catania si sciopera per 24 ore, nelle altre città di Italia invece per sole 4 ore. A Roma aderiscono alla sciopero Atac, Roma Tpl e Cotral. A Milano invece Atm ha reso noto che non c’è stata adesione da parte dei dipendenti quindi il trasporto pubblico non subirà disagi, ad avere problemi qui saranno i treni visto che Ferroviedelnord ha aderito allo sciopero.

Sciopero dei trasporti in Italia oggi 24 luglio 2023

Ennesima giornata nera per il trasporto pubblico sul territorio nazionale, oggi, 24 luglio 2023, è infatti previsto un nuovo sciopero che è stato indetto dal sindacato di base Usb.

Il sindacato Usb è tornato a protestare per rivendicare la cattiva situazione lavorativa in cui migliaia di dipendenti italiani si trovano a confrontarsi ogni giorno.

È da tempo che i sindacati dei trasporti denunciano problemi e carenze nel settore, e si torna a scioperare in particolare contro i salari irrisori, la scarsa tutela della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti lavorativi, le privatizzazioni selvagge e i continui appalti e subappalti che stanno rendendo difficile la situazione all’interno del settore.

Lo sciopero avrà la durata di 4 ore e sarà su livello nazionale, sono infatti state coinvolte diverse città italiane in particolare le principali mettendo a rischio perciò bus e metro.

Roma, Milano, Napoli, Catania, Palermo sono solo alcune delle città che saranno interessate dallo sciopero del trasporto pubblico che sarà svolto secondo diverse modalità e diversi orari.

Ad esempio lo sciopero a Palermo che interesserà il personale soc. Segesta autolinee avrà la durata di 24 ore e a proclamarlo sono stati i sindacati di OSR FAISA, CISAL e RSA.

Lo stesso vale a Catania dove lo sciopero sarà anche qui di 24 ore e interesserà il personale soc. Etna trasporti, anche in questo caso i sindacati interessati sono OSR FAISA, CISAL, RSA.

Diversa la situazione a Napoli dove lo sciopero ha avuto inizio alle ore 9 e terminerà alle ore 11, sarà interessato l’intero trasporto pubblico locale e i sindacati interessati saranno OSR FAISA, OSR ORSA, CONFAIL, AUTOFERRO TPL.

La situazione a Roma e Milano

A Roma lo sciopero ha avuto inizio alle ore 8:30 e terminerà alle ore 12:30, hanno aderito allo sciopero anche Atac, Roma Tpl e Cotral. Non saranno previste fasce di tutela ma il servizio è stato attivo prima dell’inizio dello sciopero e riprenderà regolarmente alla fine.

Al momento risulta chiusa la Metro C da Pantano- San Giovanni in entrambe le direzioni. È chiusa la fermata della Metro A di Ponte Lungo mentre le altre sono aperte con possibili riduzioni. Metro B/B1 aperta con possibili riduzioni delle corse così come la ferrovia di Termini-Centocelle.

Per quanto riguarda i bus hanno aderito sia Atac che Roma Tpl quindi ci sarà sicuramente una riduzione delle corse a seconda di quanti dipendenti sceglieranno di aderire allo sciopero.

A Milano invece lo sciopero ha avuto inizio invece alle ore 9 e terminerà alle ore 13. La situazione qui è ben diversa. Atm ha reso noto che è previsto il regolare svolgimento delle corse sia per metropolitane, autobus e tram dal momento che non ci sono state adesioni al momento.

A rischio ci sono invece i treni in particolare quelli che viaggiano sulla rete Ferrovienord che hanno aderito allo sciopero, questo coinvolge anche i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa e di Milano.