Sciopero dei trasporti venerdì 7 luglio: orari e mezzi garantiti

Una giornata di passione si prospetta per chi, domani, ha deciso di viaggiare con i mezzi pubblici. È stato, infatti, proclamato uno sciopero di 24 ore dalla Faisa Confail e che coinvolge sia gli autobus, che le metropolitane, quanto anche i tram e le ferrovie.

Nonostante tutto, però, in ogni singola città ci sono le fasce di garanzia. Vediamo insieme quali sono.

Sciopero trasporti per domani

Ogni città aderisce in maniera differente, ma una cosa è certa: domani sarà davvero difficile muoversi se si decide di utilizzare i mezzi pubblici. È stato indetto, infatti, uno sciopero di 24 ore dalla Faisa Confail. I lavoratori incroceranno le braccia nella giornata di domani, con non meno disagi per tutti gli utenti e i viaggiatori.

Diversi saranno gli orari da una città all’altra e, come sempre, saranno garantite le fasce orarie protette per gli spostamenti negli orari di punta mattutini e alla sera. A partire dalla città di Roma dove i disagi saranno sia sull’Atac quanto anche sulla Roma Tpl. I disservizi, come in tutte le altre città italiane interessate dallo sciopero, vedranno viaggiare a singhiozzo sia i bus, quanto le metro e i tram. Ma ci saranno disagi anche per le Ferrovie.

A Roma, disagi sui bus urbani e su quelli regionali della Contral, sui treni delle linee Termini-Centocelle, Metromare e Roma-Nord. Le fasce orarie garantite sono due, una al mattino ed una alla sera, dall’inizio del servizio fino alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

A Milano, situazione molto simile a quella della Capitale e lo sciopero riguarderà il trasporto pubblico garantito e gestito da Atm. L’agitazione che sarà per autobus, tram e le linee della metropolitana partirà dalle ore 8:45 fino alle ore 15:00. Ma ci sarà anche nella fascia serale, dalle ore 18:00 a fine turno.

Le città d’Italia nel caos, ma sono garantite le fasce

Come a Roma, anche qui ci sono delle fasce garantite: dall’inizio del turno fino alle ore 8:45 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Caos simile anche a Napoli dove, ad incrociare le braccia saranno i lavoratori di EAV e lo faranno per 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Qui lo sciopero è stato indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione riguarderà le linee della Cumana e della Circumvesuviana.

Diverse sono le motivazioni per le quali i lavoratori incroceranno le braccia. A Napoli, ad esempio, in una nota diffusa, il sindacato Orsa fa sapere che l’agitazione è stata proclamata poiché la stessa Eav “non rispetta più le regole, finanche quelle che essa stessa ha emanato”.

Per quel che riguarda lo sciopero indetto da Faisa Confail, invece, come spiegato in una nota anche qui diffusa, è stato indetto per “la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.