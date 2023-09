Sciopero aerei 8 settembre, decine di voli cancellati

Sciopero di 24 ore previsto per il trasporto a aereo sia a livello nazionale che a livello locale. Garantite le fasce orarie obbligatorie.

Lista completa dei voli confermati nella giornata odierna e dei voli cancellati già comunicati dalle compagnie aeree per la giornata di oggi.

Sciopero di 24 ore per il trasporto aereo

Venerdì nero per il trasporto aereo che nella giornata odierna, 8 settembre 2023, ha deciso di indire uno sciopero che rallenterà la circolazione aerea.

A prendere parte allo sciopero sono il personale di terra appartenente a Club Trasporti e i servizi di assistenza di terra e volo appartenenti a Flai trasporti.

Lo sciopero è a livello nazionale e quindi ci si aspetta che ci saranno numerosi disagi per gli aerei previsti per la giornata odierna.

Lo sciopero ha lo scopo di ribadire quanto più volte chiesto dai sindacati ossia il rinnovo dei contratti, un adeguamento economico visti gli aumenti di orario lavorativo, e un aumento dei salari.

In totale i scioperi che colpiranno il settore aereo nella giornata odierna sono 4 tutti a livello nazionale a cui poi si vanno aggiungere alcune mobilitazioni previste a livello locale.

Ad astenersi dal lavoro nella giornata di oggi saranno i lavoratori del comparto aereo, indotto aeroporti e comporta aeroportuale appartenenti al Club Trasporti. Il loro sciopero avrà la durata di 24 ore, ha avuto inizio dalla 00.01 di oggi e terminerà alle 23:59.

Sciopero di 24 ore anche per i lavoratori che offrono assistenza sia a terra che in volo e che appartengono a Flai Trasporti. Anche loro hanno iniziato alla 00.01 e termineranno lo sciopero alle 23:59.

Dalla 00.01 fino alle 24 è previsto lo sciopero anche per il personale navigante tecnico che lavora per Poste Air Cargo.

Ed infine, sempre a livello nazionale e per 24 ore, a scioperare sarà il personale delle aziende dedite al trasporto aereo che fanno parte del settore handlers. Anche loro hanno iniziato lo sciopero a mezzanotte e termineranno alle 23:59.

Non solo scioperi nazionali, sono diversi anche i scioperi a livello locale sempre mossi dai sindacati.

A Milano Malpensa a partire dalla mezzanotte odierna e fino alle 23:59 a scioperare sono il personale navigante di Alha.

Sempre per 24 ore sciopererà il personale della Sogaer all’interno dell’aeroporto sito a Cagliari. Anche loro hanno dato il via allo sciopero alla mezzanotte.

Invece a partire dalle 13 di oggi e solo fino alle 17 sciopererà il personale navigante dell’azienda Gh Verona che opera nell’aeroporto di Verona.

Tutti i voli garantiti e cancellati per la data odierna

Quando ci sono questi scioperi le compagnie aeree hanno l’obbligo di avvisare i propri clienti in caso di cancellazione dei voli o di ritardi previsti. Inoltre nonostante gli scioperi le compagnie aeree sono tenute a garantire lo svolgimento regolare di alcune tratte.

Nel caso del trasporto aereo le fasce da garantire sono quelle vanno dalle 7:00 alle 10 e dalle 18 alle 21. Tutti i voli che arrivano o devono partire in queste fasce orarie devono essere effettuati, anche se si tratta di charter.

Vista l’estensione degli scioperi non si esclude la possibilità che i voli partano in ritardo o che vi siano ritardi imprevisti che la compagnia aerea deve fronteggiare.

I passeggeri in ogni caso hanno la possibilità di difendere i loro diritti secondo quanto comunicato dalla compagnia con cui hanno scelto di viaggiare e dalla quantità di ritardo che effettua il volo.

Inoltre le compagnie aeree sono tenute a far arrivare a destinazione ogni volo nazionale che sia già in corso durante le ore in cui viene indetto lo sciopero.

Tra i voli garantiti troviamo voli che siano stati prenotati in orari prima o dopo lo sciopero ma che possono essere ritardati per cause che non dipendano dal viaggiatore né dalla compagnia.

Tutti i voli che devono arrivare in aeroporti sia nazionali che internazionali almeno mezz’ora prima dell’inizio dello sciopero.

Tutti i voli charter che sono previsti in partenza o in arrivo verso le isole italiane e che sono previsti prima dell’inizio dello sciopero.

Sono inoltre garantiti questi voli odierni:

VOE 1778 in partenza da Verona e diretto a Olbia

VOE 1230 che parte da Venezia e arriva a Cagliari

VOE 1579 da Napoli arriva a Palermo

VOE 1511 dalla città di Ancona arriva a Palermo

VOE 1578 è invece in partenza da Palermo e diretto a Napoli

VOE 1510 sempre da Palermo è diretto ad Ancona

VOE 1703 da Ancona arriva a Catania

VOE1702 da Catania arriva ad Ancona

EJU 3600 parte da Lampedusa e arriva a Malpensa

EJU 4115 è in partenza da Napoli e diretto a Olbia

EJU 4116 è invece in partenza da Olbia e diretto a Napoli

EJU 4063 parte invece da Venezia per arrivare a Olbia

EJU 4064 parte invece da Olbia e arriva a Venezia

RYR 322 in partenza da Verona arriverà a Cagliari

RYR 1090 da Malpensa è diretto a Alghero

RYR 4873 da Pisa arriva a Trapani

RYR 5709 da Cagliari arriva a Pisa

RYR 5904 da Torino arriva a Trapani

SLD 307 in partenza da Elba arriva a Firenze

SLD 308 da Firenze arriva a Elba.

Sono garantiti anche tutti i voli in arrivo internazionali e anche quelli intercontinentali e che prevedono scali nazionali, alcuni dei voli in partenza sono confermati come comunicato da Enac.

Ecco invece la lista dei voli che le compagnie hanno annunciato che sono stati cancellati per la giornata odierna: