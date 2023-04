Scioperi e manifestazioni ad aprile: i comparti che incrociano le braccia

Sarà un mese di scioperi e manifestazioni, quello di aprile. Non solo dal punto di vista dei trasporti, ma saranno diverse anche le agitazioni in alcuni settori del pubblico impiego. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Giorni specifici a cui fare attenzione se non si vuole incappare in interruzioni di alcuni servizi determinanti. Il calendario completo.

Scioperi e manifestazioni ad aprile

Aprile si presenta come il mese delle manifestazioni ed egli scioperi, non solo nel settore dei trasporti, quanto anche per quello del pubblico impiego. Dall’Inail a Trenitalia, solo per citarne alcuni, saranno i settori con maggiori agitazioni in questo mese appena iniziato.

Il tutto è partito domenica 2 aprile, con lo sciopero degli operatori di volo: infatti, dalle ore 13 alle ore 17, sono stati diversi gli aerei, in ogni arte d’Italia, che non sono decollati e diversi i passeggeri che sono rimasti a terra.

Ma non è finita anzi, come vi dicevamo è stato solo l’inizio. A Genova, infatti, oggi 5 aprile, sono scesi in piazza i lavoratori dell’edilizia, nel pieno della protesta contro il taglio, deciso dal Governo, del Superbonus per le ristrutturazioni delle case e degli appartamenti.

Ma è sul fronte trasporti che le manifestazioni e gli scioperi sono più temuti. Sarà il 14 aprile la giornata clou dello sciopero, in particolare per Trenitalia. I dipendenti, infatti, incroceranno le braccia per 8 ore, dalle 9 alle 17 e si tratta di uno sciopero proclamato dai tutti i principali sindacati: Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, oltre a Cub Trasporti, Usb Lavoro privato e Sgb.

Dai trasporti, all’Inail, all’edilizia

Anche i pubblici uffici vedranno giornate di agitazioni e manifestazioni, in particolare il 21 aprile è indetto lo sciopero nazionale dell’Inail, per “dimostrare ancora una volta il valore dell’unità e della compattezza […] per il rilancio della funzione sociale del nostro Ente” – spiega una nota sindacale dell’Ente in sciopero.

Sempre il 21 aprile, tranne per le ferrovie, è convocato uno sciopero generale di tutti i dipendenti dei settori pubblici e privati. Possiamo dire, però, che c’è anche una buona notizia, ovvero quella della revoca dello sciopero del 19 aprile dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile).

Un vero e proprio mese di passione, di scioperi e manifestazioni che, per la prima volta vede diversi settori scendere in piazza per protestare contro differenti scelte prese dal Governo. Come dicevamo, a partire dallo sciopero e delle manifestazioni di oggi a Genova di tutto il comparto dell’edilizia, proprio contro il taglio del Superbonus che va a bloccare, così, tante ristrutturazioni di case ed appartamenti, rallentando e fermando anche in parte gli operai proprio di questo settore.

O, anche, il settore dei trasporti che mette in atto agitazioni in diversi giorni del mese di aprile. E, non in ultimo, il comparto del pubblico impiego, con i dipendenti Inail che incroceranno le braccia, come descritto, il prossimo 21 aprile.