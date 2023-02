By

Elly Schlein, nuova segretaria del PD, mette in piedi la sua squadra: i nomi degli uomini e delle donne che la compongono.

Elly Schlein festeggia la sua vittoria alle primarie a Bologna: è partito un boato dal circolo ubicato in Piazza dell’Unità quando Stefano Bonaccini si è complimentato con la sua avversaria politica per la vittoria ottenuta. Birre, cioccolatini, lacrime e abbracci si sono alternati al ritmo di Bella Ciao. Ecco da quali nomi è composta la squadra della nuova segretaria del PD.

Elly Schlein, chi ha scelto per comporre la sua squadra

Classe ’85, Elly Schlein ha scelto in nomi che compongono la sua squadra di lavoro una volta diventata la nuova segretaria del PD. Bologna ha esultato per la sua vincita e, dopo i festeggiamenti e i complimenti giunti dall’avversario politico, Stefano Boccaccini, il nuovo volto del Partito Democratico è pronto a mettersi all’opera.

Nel suo team ha inserito Michela Di Biase, deputata del PD, moglie di Dario Franceschini, ex Ministro della Cultura, seguita da Stefano Vaccari, responsabile nazionale organizzazione del partito.

A questi due nomi, seguono le Sardine, rappresentate da Mattia Santori, a capo del movimento attivista, nato nel 2019 a Bologna. Proseguiamo, citando Nico Stumpo che, un tempo, si occupava dell’organizzazione del PD all’epoca della segreteria di Bersani e Arturo Scotto – che, come Stumpo è in Parrlamento con Articolo. Infine, dovrebbe esserci anche il ministro per il Sud del Governo Conte, Giuseppe Provenzano.

Più donne nel team

A più riprese la nuova segretaria del PD ha sottolineato la propria volontà di inserire più donne nella sua squadra.

Pertanto, si pensa che un ruolo all’interno della stessa potrebbe averlo anche l’ex sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, ma anche Chiara Braga e Chiara Gribaudo. In aggiunta, ci sono anche Marco Furfaro e Flavio Alivernini.

Enrico Di Stasi, segretario cittadini del Partito Democratico, ha dichiarato che, dopo la vittoria di Schlein, è stato difficile chiudere occhio e che, da questa vittoria, “la sinistra oggi riparte da noi“.

Inoltre, afferma che Bologna ha espresso chiaramente la sua preferenza per la candidata che ha ottenuto oltre 21 mila consensi espressi dalle “persone che hanno partecipato al voto“.

A questo punto, non resta che vedere come Schlein porterà avanti il suo lavoro quale nuova segretaria del PD e che cambiamenti apporterà con il suo operato in futuro.