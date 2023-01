Schianto sulla statale a Padova, 3 vittime

Fra Legnaro e Piove di Sacco, a Padova, un incidente stradale sulla statale romea ha causato la morte di 3 persone.

Terribile la scena che si sono trovati davanti Carabinieri e soccorritori, la vettura su cui viaggiavano i 3 ragazzi è andata completamente distrutta ed era letteralmente accartocciata.

Schianto a Padova

Ennesima tragedia stradale in Veneto dove 3 persone sono morte durante la notte scorsa in seguito a un terribile incidente stradale, avvenuto sulla statale romea di Padova.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato ore per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura, poiché questa era accartocciata e quasi irriconoscibile data al violenza dell’impatto, su cui le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per definire la dinamica.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie dei Carabinieri che hanno delimitato l’area per consentire il lavoro dei pompieri e dei soccorritori del Suem 118, purtroppo per questi non hanno potuto fare nulla perché gli occupanti della vettura non hanno avuto scampo.

Le vittime sono una donna e due uomini, di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Ora si lavora per capire la dinamica dell’incidente mortale e come l’Audi A6 sia carambolata in tale maniera.

L’allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte dagli altri automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto della statale e hanno segnalato che un’auto si era capovolta finendo fuori strada.

L’impatto è stato così violento che ci sono volute ore per estrarre i corpi delle vittime, anche perché l’abitacolo era completamente deformato.

Le indagini

Ora le salme si trovano in obitorio e le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare le dinamiche del sinistro. Per far questo si stanno ascoltando le diverse versioni dei testimoni oculari e sarà fondamentale verificare se in zona sono presenti impianti di sorveglianza che possano aver ripreso i momenti prima dell’impatto.

La vettura si trovava sul prato che costeggia la carreggiata, capovolta e totalmente distrutta, dopo una terribile carambola forse provocata anche dall’alta velocità, tuttavia al momento non ci sono elementi di supporto a questa tesi.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle 4 del mattino perché prima di estrarre i corpi, i pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza la vettura.

Un incidente terribile che ha sconvolto i paesi limitrofi anche se purtroppo non si tratta di una vicenda nuova per la statale romea, tristemente teatro di altri eventi analoghi.