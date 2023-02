Scelta a UeD, cadono i petali al trono over: chi ha lasciato il programma per sempre

Ecco chi sono coloro che hanno deciso di abbandonare definitivamente il trono over di UeD. I petali sono caduti proprio su di loro.

Vi mostriamo di seguito chi sono i due componenti del trono over di UeD che hanno deciso di lasciare il dating show per godersi il loro amore.

UeD, cadono i petali

Il programma televisivo “Uomini e Donne” è da sempre una fonte inesauribile di emozioni per il suo pubblico. La puntata in cui i protagonisti del programma scelgono la loro anima gemella è una di quelle momenti unici che riesce sempre a commuovere il pubblico a casa. La scena dei petali di rosa che cadono sulla coppia è diventata ormai un’icona del programma, un simbolo di speranza e di amore.

Purtroppo, in una recente puntata di “Uomini e Donne”, il pubblico ha saputo che una delle coppie nate all’interno dello show, lasceranno il programma per continuare la loro relazione fuori dalle telecamere. Sebbene questa sia una notizia positiva per i due protagonisti, il pubblico non potrà più godere della presenza di due personaggi dello show.

Lasciare lo show potrebbe significare non vedere mai più due volti fissi del programma. Questa coppia, però, ha dimostrato di essere molto matura e consapevole delle proprie scelte, decidendo di abbandonare lo show per continuare la loro relazione in modo privato.

Tuttavia, questa decisione significa per il pubblico non poter più seguire il loro percorso attraverso le telecamere. Ma in fondo l’essenza del programma non è solo quella, ma di aiutare le persone a trovare l’amore e a farlo in modo autentico. La felicità e la consapevolezza dei partecipanti rimangono il fulcro del programma.

Una nuova scelta al trono over

Una fresca unione è nata all’interno del programma televisivo di canale 5: si tratta di quella tra Pamela Fersini e Alessandro Sposito. Nel corso della puntata trasmessa martedì 21 febbraio, Alessandro ha fatto un’entrata inaspettata nello studio portando con sé qualcosa di incredibile.

Sposito ha deciso di dichiararsi a Pamela, invitandola ad uscire insieme. Le ha addirittura portato un dono incredibile, stiamo parlando di un anello.

Durante la dichiarazione di Alessandro, il cavaliere ha spiegato:

“Quando ho incontrato Pamela ho notato l’aspetto fisico, ma anche la sua modestia, franchezza e la moralità che possiede. Con il tempo ho concluso che non avrei mai voluto incontrare nessun altro”

Mentre l’anello viene portato in studio e consegnato a Pamela, che lo accoglie con emozione.

La scelta di Alessandro e Pamela di lasciare la trasmissione è stata influenzata da una segnalazione ricevuta riguardante il cavaliere: Sposito, infatti, era finito al centro dell’attenzione per delle voci che sostenevano che l’uomo fosse sposato.

Tuttavia, queste voci sono state prontamente smentite dal cavaliere. Alessandro aveva ammesso di essere uscito con una donna, che altri non era che sua cugina.

Il pubblico è apparso davvero felicissimo per via della decisione presa di comune accordo da Alessandro e Pamela e ora è curioso di scoprire se tra qualche mese, o magari qualche anno, i due staranno ancora insieme.