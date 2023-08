Scegli 1 fiore: svelerà se sei in grado di saper ascoltare la tua voce interiore

Questo test psicologico rivela quanto riesci ad ascoltare la tua voce interiore, scegli 1 fiore tra quelli proposti.

I test psicologici che troviamo online sono un ottimo passatempo, generalmente per risolvere enigmi e comprendere quanto siamo ferrati in materia di meccanismi logici. Comunque, esistono altrettanti test utilissimi a conoscere meglio il nostro mondo interiore, cioè come siamo fatti. Ne è un esempio il test che esaminiamo oggi: scegli un fiore e scopri fino a che punto sai ascoltare la tua voce interiore.

Scegli 1 fiore per conoscerti meglio

Come abbiamo anticipato, il test in questione consiste nello scegliere uno dei fiori proposti, un fiordaliso, un papavero e una spiga di grano, per scoprire quanto si è in grado di ascoltare se stessi. Ma cosa vuol dire nello specifico ascoltare la propria voce interiore?

Con questa espressione ci si riferisce, in psicologia, al processo che ci porta a stare bene con noi stessi, a creare un dialogo con noi stessi. Questo include la costruzione di un’autostima equilibrata, l’accettazione di sé stessi, ma anche la gestione delle emozioni.

Come si raggiungono questi obiettivi? Un primo modo per farlo, ad esempio, è imparando ad ascoltare in che modo il nostro corpo ci parla, esaminando i “sintomi” che ci trasmette. Cosa hanno a che fare i fiori con tutto questo? Da sempre ai fiori è legata una simbologia psicologica secondo la quale ad ogni fiore corrisponde una certa attitudine o un determinato aspetto emotivo.

Ed è così che nascono test come quello di cui parliamo in questo articolo, in grado di suggerirci aspetti del nostro mondo emotivo che ancora non conosciamo. Ovviamente, dobbiamo specificarlo, questi test non hanno un fondamento scientifico, motivo per cui non è possibile prenderne alla lettera il risultato come se fosse una diagnosi psicologica.

Fiordaliso: la migliore connessione con sé stessi

Il primo fiore proposto all’interno del test è il fiordaliso. Nome scientifico Centaurea Cyanus, si tratta di una pianta che nasce in Asia, America settentrionale ed Europa meridionale, ma che purtroppo negli ultimi anni è diventata a rischio estinzione. Fu Linneo ad attribuirle il nome Centaurea nel 1737, ispirato da Chirone, il celebre centauro della mitologia greca.

Secondo la leggenda, infatti, fu proprio un impacco di fiori di fiordaliso a far guarire Chirone, colpito da una freccia avvelenata. Nella simbologia di fiori e piante, il fiordaliso è associato all’idea di dolcezza e leggerezza, ma anche sincera amicizia. Ma veniamo a noi: cosa vuol dire se avete scelto il fiordaliso all’interno di questo test?

A quanto pare, è un buon segno, perché indica che la vostra voce interiore è proprio la prima a cui prestate ascolto. Questo fa sì che la connessione che avete con il vostro io interiore sia particolarmente potente e istintiva. Per questo, anche davanti ai consigli, l’ultima parola nelle decisioni personali è sempre la vostra.

Risultati del test: il papavero

Se la vostra scelta è ricaduta sul secondo fiore proposto, il papavero, la situazione è più equilibrata. Secondo la mitologia greca, il papavero è il simbolo del sonno e dell’oblio, ma anche della consolazione.

Nella simbologia floreale, invece, il significato cambia a seconda del colore del fiore. Il papavero rosso, infatti, rappresenta il sonno, mentre quello bianco la sfortuna. Il papavero giallo, poi, è simbolo di successo, e quello rosa rappresenta la serenità. Da un punto di vista psicologico, la scelta del papavero indica equilibrio nel dare ascolto alla propria voce interiore.

Se avete scelto questo fiore, quindi, siete in sintonia con le necessità della vostra persona interiore, ma le mediate con la giusta dose di razionalità. Questo vi porta quindi a raggiungere i vostri obiettivi, ma a farlo attraverso decisioni ben ponderate.

Scegli 1 fiore: la spiga di grano

Che dire infine della spiga di grano? Chi ha scelto quest’ultima opzione proposta dal test ha la tendenza a non prestare affatto ascolto alla propria voce interiore, ma piuttosto ad ignorarla.

Se avete scelto questo fiore, quindi, non c’è verso per il vostro subconscio di riuscire a comunicare con voi: le vostre paure più recondite vi spaventano troppo, poiché temete di soffrire. Una soluzione potrebbe essere quella di non concentrarsi sui propri limiti, ma di cercare il contatto con sé stessi per conoscersi meglio.