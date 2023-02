Scegli 1 di queste tre porte, la decisione che prendi svela il tuo più grande desiderio

Questo test sta facendo impazzire gli internauti, provalo anche tu: scegli una di queste tre porte e leggi il profilo corrispondente. La decisione che prendi, svelerà il tuo desiderio più grande.

Test della personalità. Questo quiz ti svelerà lati inediti del tuo carattere: scegli la porta che più ti attira e fallo in pochi secondi. Scopri qual è il tuo desiderio più grande.

Test della personalità per scoprire se stessi

Tantissimi sono i test che puoi trovare in rete facendo solo una semplice ricerca. Quelli che attualmente vanno per la maggiore, sono i puzzle numerici, i giochi di illusione ottica e i quiz di intelligenza che vengono considerati strumenti validissimi per mantenere il cervello in allenamento, per dispiegare le funzioni visive e migliorare la concentrazione e l’attenzione sui dettagli.

Un’altra però tipologia di quiz che tanto piace agli internauti, è quello sulla personalità. I test di personalità sono eseguiti ogni giorno da migliaia e migliaia di persone. Sono anch’essi degli strumenti utili per approfondire lati sconosciuti o inediti di se stessi.

Utilizzati anche da alcune figure professionali come psicologi o esperti in relazioni umane e personali o psicoterapeuti, rivelano tratti della tua personalità che forse nemmeno pensavi esistessero.

Esegui, per esempio, questo quiz che ti presentiamo oggi. Esso è tra i più interessanti che circolano sul web. Che cosa devi fare? Semplice: in pochi secondi individua la porta che attira subito la tua attenzione. Scopri così qual è il tuo desiderio più grande.

Il test delle tre porte

Tantissimi sono i test di personalità che puoi trovare semplicemente facendo una ricerca su internet. Quello che ti somministriamo oggi è tra più eseguiti al mondo. Davvero curioso e particolare, sarà in grado di svelare il tuo desiderio più grande.

Che cosa devi fare? Senza concentrarti troppo ma rispondendo immediatamente a te stesso, individua la porta che subito attira la tua attenzione, leggi il profilo corrispondente e scopri quello che di te non conoscevi.

Curioso di sapere tutto e di più sulla tua personalità? Allora iniziamo immediatamente. Questi test, te lo diciamo, sono utilissimi anche per scoprire il lato più nascosto di se stessi, il nostro “io interiore” che proprio in queste occasioni viene fuori senza troppi ragionamenti.

Scegliere d’impulso ci porta a mostrare lati caratteriali che forse nemmeno pensavamo esistessero: tu quale porta hai scelto? Se la tua attenzione si è concentrata immediatamente sulla porta numero 1, cioè quella di colore viola con una cornice di erba rampicante, significa che sei una persona molto timida ed emotiva.

Hai poca fiducia in te stesso e pensi che gli altri siano sempre migliori di te. Il tuo atteggiamento ansioso ti porta ad essere continuamente sotto pressione. Non vivi al massimo la vita, anzi, spesso lasci che i brutti pensieri influenzino le tue giornate.

Amati di più, nessuno può farlo meglio di te stesso. Sei una persona che non pensa alle apparenze perché punta di più alla sostanza. E’ raro però circondarsi di persone che condividano il tuo stesso pensiero ecco perché talvolta preferisci rimanere da solo piuttosto che trascorrere del tempo in compagnia degli altri.

Attenzione però a non isolarti! Il tuo carattere da lupo solitario potrebbe costarti caro: rischi di rimanere da solo e soprattutto senza nessuno su cui fare affidamento. Se hai scelto invece la porta numero 2, cioè quella classica, marrone e circondata da un contorno in pietra, significa che sei una persona armoniosa ed equilibrata.

Il tuo carattere solare e positivo ti consente di stringere amicizia con tutti. Divertente e ironico, sei l’anima del gruppo, il più divertente della festa. Non ti spaventano le critiche e i giudizi in quanto, da persona razionale e analitica quale sei, riesci sempre a guardare persone e situazioni in maniera obiettiva.

Organizzi la tua vita come meglio credi, ignorando talvolta anche i consigli delle persone a te più care. Non chiuderti a riccio, apri piuttosto la tua mente e pensa che chi ti circonda spesso vuole solo il tuo bene. La testardaggine che ti caratterizza potrebbe portarti a compiere scelte sbagliate: pensa sempre prima di agire.

Arriviamo infine alla terza porta. Se i tuoi occhi sono caduti immediatamente su quest’ultima, significa che sei una persona davvero splendida. Hai una bella anima, metti sempre gli altri prima di te stesso anche se talvolta chi ti circonda non si preoccupa di ferirti o danneggiarti.

Coraggioso e sensibile, sai farti da parte anche quando invece dovresti essere il protagonista della scena. Il tuo bel carattere ti consente di circondarti di tante persone che si fidano di te e ti vogliono bene.

Attenzione però a non confidarti sempre con chiunque: non tutti hanno buone intenzioni come te. Pensa che sempre c’è qualcuno che è pronto a tenderti una trappola quando meno te lo aspetti. La tua bontà talvolta ti porta a cadere nell’ingenuità così come la tua buona fede: inizia a valutare chi ti circonda.