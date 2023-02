Scarpe ingiallite, non buttarle: ecco come sbiancarle in 2 semplici passaggi

By

Ecco cosa fare per sbiancare le proprie scarpe ingiallite: saranno necessari 2 semplici passaggi che vi impediranno di buttare le vostre scarpe. Vediamo quali sono.

Spesso quando le calzature bianche iniziano a ingiallirsi, si tende a buttarle pensando che siano completamente rovinate. Al contrario, si può utilizzare un metodo molto efficace per poterle sbiancare. Uno dei modelli più noti e usati è quello delle Adidas Superstar bianche coi profili neri. Se quindi avete questo tipo di scarpe ormai intaccate dall’ingiallimento e non sapete come fare, seguite questi semplici passaggi.

Un rimedio del tutto naturale per sbiancare le vostre scarpe

Tra i nostri accessori preferiti sicuramente non mancano le scarpe e soprattutto non mancano le scarpe bianche. Molti di noi amano infatti acquistare scarpe bianche anche se possono essere fastidiosi a lungo andare, dal momento che possono ingiallirsi.

Ma questo non è un problema, sapete? E se lo è, vi è anche una bella soluzione a portata di mano.

Dunque le tante persone che utilizzano scarpe chiare che poi tendono col tempo e con l’utilizzo a ingiallire, possono stare tranquille. Seppur molti di voi scelgono l’opzione di gettarle, perché pensano che non ci sia alcun rimedio valido per farle tornare bianche, in realtà c’è sempre un’altra soluzione da considerare.

Esiste un metodo assolutamente efficace da applicare, per riavere delle calzature perfettamente candide da poter indossare ancora per molto tempo. Successivamente troverete la spiegazione di un rimedio molto utile a questo scopo e che vi porterà a scartare l’idea di dover necessariamente buttare le proprie scarpe.

Le varie fasi da eseguire per sbiancare le calzature

Di che rimedio parliamo e di che passaggi parliamo? Come prima cosa bisogna prendere le scarpe bianche che si presentano ingiallite e si deve provvedere a togliere i lacci dalle calzature in questione.

Una volta eseguita questa procedura, dovrete mettere i lacci in una bacinella, ma prima di svolgere questo passaggio il recipiente dovrà essere riempito con dell’acqua ben calda. A questo punto è fondamentale procurarsi dei guanti in gomma, che andrete a indossare per poter così proseguire con le fasi successive.

Difatti ora servirà l’uso di un flacone di candeggina o di un detergente che al suo interno abbia anche la candeggina. Versarne un certo quantitativo nell’acqua calda e solo dopo aver fatto ciò, potrete continuare inserendo i lacci delle scarpe dentro l’acqua. Dopodiché bisognerà mescolarla, servendosi di un vecchio spazzolino da denti per poter rimuovere bene lo sporco dai lacci.

Ora è essenziale lasciare i lacci all’interno del composto di acqua calda e candeggina per un certo lasso di tempo, in modo tale da fare agire efficientemente l’insieme di acqua e candeggina sui lacci sporchi.

Durante questo passaggio, inizierete a pulire lievemente le vostre scarpe con una semplice spugna imbevuta di sapone liquido o, alternativamente, di un detergente in crema.

Strofinare leggermente le scarpe con la spugna insaponata su tutti i punti delle calzature.

Poi si andranno a lavare le scarpe insaponate, cercando di fare in modo da non far entrare l’acqua all’interno delle calzature. Passare nuovamente alla pulizia dei lacci, indossando di nuovo i guanti e cominciando a strofinarli bene, magari aggiungendo altra candeggina all’acqua calda.

Dopo aver fatto questo, si potranno sciacquare e mettere ad asciugare ad esempio nelle vicinanze di una finestra.

Altri step da seguire

Quello che è stato detto sinora è sicuramente qualcosa di fattibile e che tutti potrete provare senza alcun problema. Come proseguire, arrivati a questo punto?

Adesso si passerà alle scarpe, continuando a pulirle stavolta mediante l’uso di uno spazzolino da denti, una spugna e la candeggina. Sul bordo inferiore e sulla punta delle scarpe si potrà passare lo spazzolino con più vigore, negli altri punti si userà più lievemente per non rovinare la vernice.

Per pulire la pelle è idonea la spugna, ma usandola sempre con poca forza. Quindi iniziare a pulire le calzature con lo spazzolino e la spugna imbevuti di candeggina. In seguito potrete asciugare le scarpe con un panno, del solvente per le unghie e dei dischetti di cotone.

Infine si potranno mettere ad asciugare, ma non alla luce diretta del sole. I fili e i tessuti interni delle scarpe si possono invece pulire con uno smalto bianco da passarvi sopra con le dita, una volta asciutte le scarpe. Mentre sul logo si passerà dello smalto trasparente, per proteggerlo e renderlo più luminoso. Gli eccessi di smalto si potranno rimuovere tramite dei dischetti in cotone e del solvente.

Ecco che dunque sono i vari passaggi a cui fare riferimento per poter evitare di buttare le vostre scarpe e farle tornare bianche come una volta, come fossero nuove.

Il tutto in maniera semplice e utilizzando accessori di facile reperibilità. Perchè non provare questo metodo così semplice e naturale?