Scarafaggi invadono la cucina, la colpa è proprio di questo alimento: lo cercano ovunque

Gli scarafaggi invadono la cucina e la casa solo per un motivo, ed è un alimento in particolare ad attirare la loro attenzione da eliminare immediatamente.

Gli scarafaggi sono degli insetti che possono dare molto fastidio, infestando la casa ma soprattutto la cucina. Sono alla continua ricerca di cibo e c’è un alimento in particolare che amano e che attira la loro attenzione durante la notte.

Scarafaggi, perché infestano le case

Gli scarafaggi sono degli insetti comuni durante le notti estive, si intrufolano da fuori e cercano cibo durante la notte. Si possono anche incontrare che camminano lungo i marciapiedi o nei giardini, sino agli angoli dei cortili attratti dai rifiuti e dagli avanzi.

Sono degli animali infestanti e ogni Comune è invitato a svolgere una disinfestazione annuale per non permettere la loro moltiplicazione oltre che contaminazione degli alimenti. Nel momento in cui entrano all’interno della casa, possono fare il nido e trovare riparo nascondendosi nelle parti più nascoste e buie, soprattutto dispense e ripostigli.

La pulizia settimanale dove sono riposte le dispense alimentari è doverosa, proprio per non rischiare di lasciar loro campo libero. La caratteristica principale è l’essere attratte dallo sporco e dagli avanzi di cibo e solo la pulizia può aiutare.

Non solo, anche i rimedi naturali corrono in aiuto. Basterà preparare un composto di aceto e limone per le superfici che darà fastidio agli scarafaggi per l’odore intenso. Si potrà anche optare per cipolla o aglio, tuttavia se il numero di scarafaggi in casa diventa ingestibile l’unica soluzione è chiamare un professionista per una disinfestazione degli ambienti.

Questo alimento attira gli scarafaggi: che cosa fare?

Le blatte fanno il loro nido negli angoli bui della casa, agendo di notte quando è buio o nelle prime ore del giorno quando il sole non è ancora alto. Se si individua uno scarafaggio è bene utilizzare un prodotto disinfettante e fare pulizia in tutta la casa, con una attenzione particolare ai classici insetticida che contengono sostanze altamente tossiche.

L’attenzione da porre non è tanto sullo sporco o la pulizia di una casa, anche se sono fattori determinanti per gli scarafaggi. Questi insetti entrano all’interno delle case perché sono attratte da un alimento in particolare e ne sono golosissimi.

Ad attirare questi animaletti dentro le dispense sono tutti i prodotti zuccherini, in competizione con le formiche. Quindi, una mancata pulizia invita blatte e formiche a banchettare allegramente dentro la dispensa.

Le blattelle germaniche sono insetti mangiapane, significa che adorano gli alimenti come pane – biscotti – dolci e pasta di origine farinosa. Questi sono piccoli e si differenziano dalle blatte comuni, anche se con una colorazione similare e antenne. Sono così veloci che individuali è impossibile, ma entrambe le tipologie riescono a passare ovunque proliferando tra i tubi dell’acqua vecchi – fessure di muri o anche all’interno del battiscopa.