Scandalo a UeD, beccata fuori con un altro uomo: Maria sgama tutto | VIDEO

La puntata andata in onda ieri, 23 novembre 2022, è stata piena di colpi di scena. Vediamo chi è stata scoperta con un altro uomo fuori da UeD.

La persona in questione ha fatto davvero una figuraccia dinanzi a tutto lo studio di UeD ma soprattutto, davanti a Maria De Filippi.

Cosa è successo a UeD

Ieri, 23 novembre 2022, è andata in onda una puntata bomba del dating show più famoso della televisione UeD. La puntata, infatti, è iniziata con Ida che, elegantissima, si è seduta a centro studio e ha raccontato come stessero andando le cose con Alessandro. Il bel 39 enne, originario di Salerno, infatti, ha fatto carte false pur di stare con lei.

I due, avevano provato a stare insieme già nella scorsa edizione, le cose, però, erano naufragate miseramente perché lui non era disposto a trasferirsi a Brescia, città dove vive Ida Platano. Come colpo di scena, però, nella puntata di ieri di UeD, i due hanno deciso di lasciare lo studio insieme e di viversi fuori la loro storia d’amore.

Un altro fulmine a ciel sereno, per i fan del programma, è stato l’abbandono del trono da parte di Federica, la ragazza napoletana che l’anno scorso era a UeD per corteggiare Matteo. Lui, però, scelse un’altra ragazza con la quale è già finita.

I colpi di scena non sono finiti qui. La puntata che, come l’ha definita l’opinionista Tina Cipollari, è stata molto strana, è continuata con il tronista Federico.

Corteggiatrice beccata da Maria: cosa è successo?

A fare una brutta figura ci ha pensato Noemi, la corteggiatrice di Federico. La ragazza è scesa in studio e si è seduta di fronte a Fede, il tronista che ha scelto di corteggiare. Dopo aver visto l’esterna, dove l’approccio di Noemi nei confronti di Fede sembrava alquanto cambiato, rispetto alle volte precedenti, la ragazza ci ha tenuto a dire qualcosa. Secondo lei, infatti, con il ragazzo non ci sarebbe stata attrazione mentale.

Al che, Gianni è intervenuto dicendo che, in realtà, i due non si sono affatto raccontati. Le loro esterne, infatti, sono state sempre basate, per lo più, su frecciatine, baci e quant’altro. Al che, Maria De Filippi chiede alla giovane donna se abbia qualcosa da aggiungere. Lei ha continuato a ribadire che non è scattato nulla con fede. Così, Maria si vede costretta a mostrare qualcosa: delle foto che sono ormai state condivise sui social, in cui si vede la bella Noemi in compagnia di un altro ragazzo.

Non solo: in un altro scatto si vede la ragazza baciare questo sconosciuto. Insomma, Noemi, con la coda tra le gambe, è stata costretta ad abbandonare lo studio, sotto lo stupore generale e, soprattutto, di Fede. Le cose sarebbero potute andare diversamente se Noemi avesse scelto di confessare.