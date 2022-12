Sbianca alla perfezione tutti i sanitari ed elimina le macchie più ostinate

Chi non vorrebbe dei sanitari sempre splendenti ed igienizzati? Eppure, le macchie e lo sporco sono sempre dietro l’angolo. Vediamo come risolvere.

E’ inevitabile che i propri sanitari si sporchino. Per fortuna esistono dei rimedi a basso costo per ovviare al problema e farli tornare come nuovi.

Come sbiancare i sanitari

Vengono utilizzati ogni giorno, tutti i giorni e, inevitabilmente, si sporcano. A volte, non si riescono a togliere delle macchie che si crede, siano indelebili. In realtà, non è così. Basta qualche prodotto trovato in dispensa, qualcun altro specifico ma non chimico, per poter ovviare al problema. Non dimentichiamoci della giusta dose di olio di gomito ed il gioco è fatto. Il primo ingrediente che si andrà ad utilizzare per sbiancare, probabilmente, lo conoscerai già per i suoi innumerevoli usi. Si tratta, infatti, del bicarbonato, perfetto in cucina ma anche per le pulizie di casa.

Ti occorrerà una tazza di bicarbonato (circa 250 grammi), 80 grammi circa di sale, qualche goccia di olio essenziale o della profumazione che preferisci. Tutti questi ingredienti, andranno versati in un barattolo. Successivamente, quando tutti gli ingredienti saranno stati trasferiti al suo interno, agita con forza affinché possano amalgamarsi bene. Poi, ti occorrerà un panno in microfibra bagnato ed opportunamente strizzato.

Versa parte del contenuto del barattolo sul sanitario che vorrai pulire e sbiancare e strofina con il panno in microfibra umido. Concentrati laddove ci sono le macchie più ostinate. Successivamente, bagna di nuovo il panno, sciacquandolo bene sotto l’acqua corrente e passalo di nuovo sul sanitario, per rimuovere tutti i residui.

La soluzione ottenuta sarà perfetta anche per le ante della doccia che, notoriamente, potrebbero essere piene di aloni dovute al calcare. Non dimenticare di utilizzare questa pasta anche per la rubinetteria che immediatamente, sin dal primo passaggio, tornerà a splendere. Basterà risciacquare a dovere ed utilizzare sempre il panno in microfibra.

Come eliminare le macchie indelebili

Se ti trovassi dinanzi a macchie indelebili, invece, si può utilizzare la pietra pomice. Sì, hai letto bene. Dovrai prima bagnarla e poi passarla laddove ce ne sia bisogno. Anche se adoperata sui sanitari, non dovrebbe graffiarla poiché ha una grana morbida. Infatti, progressivamente, passaggio dopo passaggio si consumerà.

Prova sempre prima in un angolo nascosto a strofinare la pietra pomice, per evitare danni sui sanitari. Va bene, ad esempio, per rimuovere le macchie di calcare spesso presenti nella tazza del water.

Sin dai primi passaggi, noterai che le macchie, anche quelle più ostinate spariscono. La stessa operazione potrà essere fatta per tutti i sanitari ma anche sulle griglie incrostate del forno. Naturalmente, esistono in commercio delle pietre pomice dotate di manico, appositamente pensate per le pulizie domestiche. Siamo sicuri che, una volta provato questo metodo, non potrai più farne a meno.