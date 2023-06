Sbarca il ciclone Oscar in Italia: dove sono previste intense piogge e grandine

By

Il meteo non sembra volersi stabilizzare, arriva il ciclone Oscar con nubifragi, temporali e grandine. Ecco dove.

Si freme in attesa dell’arrivo dell’estate, e l’impazienza aumenta visto che il meteo non ne vuole proprio sapere di stabilizzarsi. Nei prossimi giorni, infatti, la situazione meteo peggiorerà a causa di un duplice ciclone che porterà forti piogge e temporali. Già la giornata di ieri ha visto diverse segnalazioni di temporali e forti rovesci, specialmente a nord e in diverse regioni del centro-sud.

Arriva il ciclone Oscar: cosa aspettarci

La situazione si renderà ancora più esplosiva a partire da mercoledì 14, quando il Ciclone Oscar arriverà dall’Atlantico al nostro Mediterraneo. Questo farà sì che le correnti calde e umide attualmente presenti sul nostro Paese si scontrino con correnti d’aria fredda. Condizioni perfette per la creazione di un vero e proprio ciclone mediterraneo che provocherà eventi meteorologici estremi.

Il ciclone Oscar ha caratteristiche quasi tropicali, e porterà nubifragi particolarmente al centro-sud, in modo specifico in Sardegna. Nei prossimi giorni, comunque, sarà coinvolto anche il nord. Attesi intensi temporali, piogge consistenti, raffiche di vento e grandinate.

Scontro fra titani, attesi ben due cicloni

La situazione è particolarmente preoccupante perché a colpire l’Italia saranno ben due cicloni. Il primo proviene dalla Repubblica Ceca, mentre il secondo è proprio il ciclone Oscar.

Esaminiamo la situazione in modo più dettagliato: nelle prossime ore si prevede una forte instabilità al centro nord, nello specifico in Piemonte, Toscana e Liguria. Instabilità causata dal primo ciclone in arrivo dalla Repubblica Ceca. Successivamente il rischio di eventi meteorologici estremi coinvolgerà anche Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Umbria.

In questo contesto, si attende un calo delle temperature di almeno 6-8°. Torneremo quindi a temperature primaverili con massime di 23-25°.

Il ciclone Oscar, in arrivo da Spagna e Atlantico, porterà con sé un’enorme quantità di umidità, causando nubifragi anche violenti sulle regioni del centro sud e in particolare sulla Sardegna. Ancora nessun miglioramento fino a Giovedì, giornata in cui il sole tornerà a fare capolino al nord, ma ci saranno ancora piogge su Puglia, Molise e Abruzzo.

Perché il meteo sta diventando sempre più esplosivo

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un aumento dei fenomeni meteorologici esplosivi a causa dei cambiamenti climatici. Come mai?

L’aumento delle emissioni di gas serra, come l’anidride carbonica, ha contribuito all’innalzamento delle temperature globali. Questo ha portato a un maggiore accumulo di calore nell’atmosfera e all’intensificazione dei cicli di evaporazione e condensazione.

Il risultato è una maggiore energia disponibile per i sistemi meteorologici, che si traduce in temporali più forti, piogge intense, grandinate e venti violenti. Inoltre, l’aumento del livello del mare può amplificare gli effetti di questi fenomeni, portando a inondazioni costiere più frequenti e gravi.

Tutto ciò sottolinea l’importanza di affrontare seriamente i cambiamenti climatici e adottare misure per ridurre le emissioni e proteggere il nostro pianeta.

Dopo il ciclone Oscar arrivano buone notizie per il weekend

C’è però una buona notizia: la situazione dovrebbe migliorare di molto venerdì, seppur con qualche residuo di pioggia e vento sulla fascia del basso Tirreno, sud e medio Adriatico. Possiamo quindi aspettarci un weekend estivo, con sole e caldo. E a partire dal 21 giugno, con il Solstizio d’estate, potrebbe arrivare il vero caldo con picchi di 36-38°.

Nonostante l’arrivo imminente del ciclone Oscar, quindi, possiamo guardare avanti con ottimismo verso un weekend estivo e temperature più calde in arrivo. Tuttavia, è fondamentale rimanere vigili e preparati per affrontare gli effetti del maltempo.