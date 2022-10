Sassuolo-Verona, probabili formazioni e statistiche

L’undicesima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo serale del Mapei Stadium, il Sassuolo sfiderà il Verona in un match che diventa fondamentale per capire le reali ambizioni dei padroni di casa, troppo discontinui in questo avvio di stagione.



Inizio di stagione complicato per il Sassuolo di Alessio Dionisi, i neroverdi sono ancora troppo discontinui nel rendimento, emiliani all’undicesimo posto in classifica con 12 punti conquistati in 11 giornate.

Le partenze estive di Scamacca e Raspadori si fanno sentire e, complice anche l’assenza di Berardi, pesano sul dato relativo ai gol fatti, appena 12 con una differenza reti a zero.

Il Verona è una delle società ad aver cambiato allenatore in questo avvio di stagione: esonerato Cioffi la squadra è stata affidata a Bocchetti che nella partita di esordio contro il Milan ha ben figurato perdendo soltanto nei minuti finali dopo una gara con tanta intensità.

I gialloblu sono al terzultimo posto in classifica con appena 5 punti conquistati e una differenza reti di -10, serve una scossa per non rischiare di compromettere ulteriormente la stagione.

Traore titolare con Pinamonti, ecco il 4-3-3 di Dionisi

Il rientro di Domenico Berardi è durato appena 20 minuti, il numero 10 calabrese non risulta neanche tra i convocati per un problema muscolare e sarà valutato nelle prossime settimane.

La porta sarà difesa ovviamente da Consigli, davanti a lui Toljan, Eric, Ayhan e Rogerio.

A Maxime Lopez il compito di dare i tempi di gioco alla squadra con Frattesi e Thorstvedt come mezze ali.

Andrea Pinamonti sarà la punta centrale con Traore e Lauriente sulle corsie laterali.

Ballottaggio aperto sulla corsia di sinistra con Rogerio che al momento rimane favorito sul greco Kyriakopoulos per una maglia da titolare.

3-4-1-2 per il Verona, Henry e Piccoli davanti

Nella sfida interna contro il Milan l’ingresso in campo di Roberto Piccoli aveva dato grande vivacità all’attacco gialloblu, l’ex attaccante dell’Atalanta dovrebbe partire dall’inizio in coppia con il solito Henry.



Davanti a Montipò agiranno Hien, Gunter e Ceccherini con Veloso in cabina di regia al fianco di Tameze.

Depaoli e Faraoni sulle fasce con Verdi dietro alle due punte Henry e Piccoli.

Sassuolo-Verona, statistiche

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Verona in Serie A, la sconfitta è avvenuta proprio nell’ultimo scontro diretto di gennaio con i gialloblu che si sono imposti per 2-4 al Mapei Stadium.

Il Sassuolo ha perso l’ultimo match in casa (1-2 con l’Inter), da quando c’è Alessio Dionisi in panchina i neroverdi non hanno mai perso due partite consecutive tra le mura amiche.

Il Verona viene da cinque sconfitte consecutive in campionato, una sola volta era arrivato a sei, nella stagione 2017/2018.

Il Verona ha subito almeno un gol in tutte le ultime 17 partite disputate in campionato, il record è di 19 match consecutivi registrato dai veneti tra il 2000 ed il 2001.