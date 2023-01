Sassuolo-Sampdoria, probabili formazioni e statistiche

L’anticipo delle 12:30 mette di fronte le due squadre che hanno deluso di più nella prima parte di campionato, il Sassuolo e la Sampdoria.

Neroverdi e blucerchiati sono lontani dai loro obiettivi stagionali ed hanno l’obiettivo di cambiare marcia fin da subito per iniziare un nuovo campionato.



Dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno il Sassuolo di Dionisi ha fin qui deluso le aspettative scivolando in 15esima posizione ed in lotta per la salvezza.

I neroverdi hanno tanta qualità in rosa ed il recupero di Berardi sarà fondamentale nella seconda parte di stagione in cui gli emiliani proveranno ad avvicinarsi quanto più possibile alla zona Europa, obiettivo iniziale della società.

Stagione fin qui da dimenticare invece per la Sampdoria che, nonostante l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Stankovic non ha ottenuto i risultati sperati.

I blucerchiati sono al momento penultimi in classifica con appena 6 punti conquistati in 16 giornate, Quagliarella e compagni hanno bisogno di una vittoria per iniziare a sognare quella che sarebbe una clamorosa salvezza.

Sassuolo con il 4-3-3, Berardi torna titolare

Alessio Dionisi riabbraccia finalmente Domenico Berardi che dopo i tanti infortuni subiti è finalmente pronto a tornare in campo per trascinare un Sassuolo che senza il numero 10 ha faticato molto in questa prima parte di stagione.

Solito modulo per gli emiliani che schierano tra i pali Consigli, davanti a lui la difesa a quattro formata da Rogerio, Ferrari, Erlic e Toljan.

Senza Maxime Lopez infortunato il metronomo della squadra sarà Obiang, ai suoi lati Thorstvedt e Frattesi, davanti il tridente sarà quello formato da Laurientè, Pinamonti e Domenico Berardi.





La Sampdoria saluta Caputo e riparte da Gabbiadini e Lammers

Stankovic ha salutato Francesco Caputo che è tornato ad Empoli, i blucerchiati si affidano a Lammers e Gabbiadini per cercare quella che sarebbe una clamorosa salvezza.

Stankovic ha chiesto ai suoi di alzare l’attenzione e di giocare ogni partita come se fosse una finale.

Davanti ad Audero giocheranno Amione, Nuytinck e Bereszynski, Villar sarà il regista con Verre e Rincon ai lati mentre sulle corsie laterali giocheranno Augello e Leris.

Davanti la coppia offensiva è quella composta da Lammers e Gabbiadini con Quagliarella che inizialmente partirà dalla panchina.

Sassuolo-Sampdoria, statistiche

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A contro il Sassuolo, i neroverdi invece hanno vinto in tre occasioni, due i pareggi.

I blucerchiati non hanno mai vinto due partite consecutive contro i neroverdi in Serie A.

La Sampdoria è la squadra contro la quale il Sassuolo ha collezionato più ‘clean sheet’ in Serie A: è successo addirittura in 8 occasioni su 18 match.

Sampdoria e Sassuolo hanno pareggiato con il risultato di 0-0 in 5 occasioni di Serie A.