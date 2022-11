Sassuolo-Roma, partita delicata al Mapei Stadium

Dopo aver perso il derby capitolino la Roma vuole reagire e va in casa del Sassuolo con l’obiettivo di prendersi i tre punti e riprendere la corsa verso le zone alte della classifica.

I neroverdi non hanno iniziato al meglio il campionato ma per la sfida contro i giallorossi recuperano Berardi che inizierà dalla panchina.



Archiviata la sconfitta contro la Lazio, la Roma di Mourinho ha l’obbligo di dare subito una risposta importante ai propri tifosi rimanendo in scia di Milan e Lazio.

Il tecnico portoghese ha chiesto ai suoi una prova d’orgoglio e spensieratezza affidandosi a Cristian Volpato che, per la prima volta in stagione, partirà dal primo minuto a sostegno di Tammy Abraham.

Continua a non convincere invece il Sassuolo, Dionisi non sta riuscendo a replicare la straordinaria stagione dello scorso anno e da stasera vuole invertire la tendenza.

I neroverdi sono stati condizionati da tantissimi infortuni e per la sfida contro la Roma recuperano sia Laurientè (che partirà titolare) che capitan Berardi che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Mister Dionisi prima di #SassuoloRoma 🎙️ 🗨️ «Roma squadra di alto livello. E’ un avversario ferito come noi. Abbiamo voglia di riscattarci e dimostrare il nostro valore» 📺 https://t.co/5w4S0mlK66#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/oPLEdxdDak — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 8, 2022

Sassuolo con il 4-3-3, davanti c’è Pinamonti

I 15 punti conquistati nelle prime 13 giornate di campionato sono un bottino troppo misero per una squadra che ha l’obiettivo di arrivare finalmente a giocarsi un trofeo europeo.

Alessio Dionisi ha caricato l’ambiente in vista della sfida e lancia Laurientè e Traorè dal primo minuto vicino a Pinamonti.



Emiliani in campo con il 4-3-3, in porta c’è Consigli con Ferrari ed Erlic coppia centrale e Toljan e Rogerio sulle fasce.

Maxime Lopez sarò il regista con Thorsvedt e Frattesi mezze ali.

Davanti Pinamonti prima punta, Traore e Laurientè in appoggio.

La buona notizia per i tifosi arriva dalla panchina, tra i convocati infatti torna il nome di Mimmo Berardi che sarà sicuramente della partita nella ripresa.

Roma con Volpato titolare vicino a Abraham

Dopo il clamoroso errore tecnico commesso nel derby Mourinho ha difeso Ibanez caricandolo in vista della partita di oggi e confermandolo tra i titolari.

La difesa sarà quella solita con il numero 3 che giocherà al fianco di Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio.



A sinistra giocherà Zalewski con Karsdorp sulla corsia opposta, Matic torna titolare a centrocampo per completare il reparto insieme a Cristante.

Senza Pellegrini e Dybala il compagno di reparto di Zaniolo sarà Cristian Volpato, Abraham unica punta.

Sassuolo-Roma, statistiche

Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A la Roma è quella contro cui il Sassuolo ha vinto meno partite, un solo successo per i neroverdi con otto pareggi e addirittura nove sconfitte.

La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato, i giallorossi potrebbero centrare la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dato che non accade da gennaio.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A giocate di mercoledì sera.

I padroni di casa vengono da due partite di fila senza trovare il gol, l’ultima volta che i neroverdi non hanno trovato la rete per tre partite di fila era il 2018 con Iachini allenatore.