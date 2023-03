Sarebbero proprio loro le donne più disoneste dello zodiaco: zero lealtà

Ecco quali sono le donne più disoneste dello zodiaco: ci sei anche tu fra queste individuate dagli astri? Scopriamolo insieme.

Lo zodiaco è in grado di tracciare a grandi linee le caratteristiche che dovrebbero essere possedute da ciascun segno e, dunque, da ognuno di noi. Ecco le donne più disoneste dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Donne più disoneste dello zodiaco

Il concetto di disonestà è illustrato anche dallo zodiaco. Per chi non lo sapesse, lo zodiaco rappresenta una suddivisione dell’anno in dodici parti, ognuna con un segno zodiacale. Questi sono simboli astronomici che rappresentano le costellazioni attraverso le quali passa il Sole durante il suo moto apparente nel cielo lungo l’eclittica.

La disonestà è strettamente correlata a delle regole che potrebbero essere considerate come scritte. In realtà è un concetto più ampio che fa riferimento alla moralità. Tant’è che molti di noi imparano sin da giovani gli effetti pratici e morali delle scelte che possono influenzare il mondo che ci circonda.

Diventiamo anche consapevoli che cerchiamo per lo più di rimanere entro certi limiti e di non oltrepassarli. Anche lo zodiaco indica che uomini e donne sono legati a volte da comportamenti disonesti, ma varia molto il loro modus operandi. Quali sono i comportamenti più disonesti e i segni che li mettono in campo?

I segni più disonesti

Lo zodiaco parla chiaro: alcune donne, appartenenti ad alcuni segni zodiacali piuttosto che ad altri, mettono in campo dei comportamenti disonesti. Vediamo quali sono questi segni nel dettaglio.

Le nate sotto il segno dei Gemelli (21 maggio/21 giugno) dallo zodiaco vengono considerate come le più incoerenti. Questo tratto si manifesta anche nell’ambito dell’onestà. Il concetto di moralità e legalità è estremamente elastico e viene fortemente influenzato dal contesto sociale. In particolare, quando le Gemelli si fissano su qualcosa, è molto difficile vederle arrendersi senza ottenere ciò che vogliono, e non esitano ad agire in modo poco chiaro per raggiungere i loro obiettivi.

Le donne del segno del Leone (23 luglio/22 agosto) sono spesso molto egocentriche ed energiche quando cercano di aumentare la propria popolarità. Non si considerano mai disoneste, ma piuttosto furbe in alcune circostanze rispetto ad altre.

Le Leone riescono a ottenere ciò che vogliono in modo non aggressivo, ma questo può essere comunque considerato un comportamento falso e talvolta moralmente poco accettabile. Inoltre, spesso contraddicono se stesse: a volte sono molto rigide, mentre altre volte si contraddistinguono per una disonestà ingiustificata.

Potrebbe sembrare sorprendente, ma anche le donne del segno dei Pesci (20 febbraio/20 marzo) sono solite mentire e ottenere ciò che vogliono mediante l’utilizzo di una disonestà conclamata.

Tuttavia, questo accade solo quando non sono in grado di agire in altri modi e spesso agiscono in modo disonesto per necessità piuttosto che per natura. Naturalmente, lo zodiaco va preso con le pinze, sotto tutti i punti di vista.